Кароль сверкнула длинными ногами в белоснежном наряде. Фото

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала белоснежный образ в легком наряде.

Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Знаменитость снялась в новой фотосессии, сидя на полу.

Так, Кароль позировала на камеру в белом платье и такого же цвета туфлях на шпильке, которые подчеркнули красоту ее длинных ног. Кроме того, певица сделала легкий дневной макияж и собрала волосы в низкий хвост.

Тина Кароль продемонстрировала белоснежный образ в легком наряде Instagram/Тина Кароль

Пользователи сети оценили новый кадр артистки и отметили, что она выглядит безупречно.

"Вау! Белая королева возвращается", "Очень красивая, самая любимая певица детства", "Да ты что! Мама кошка наша", "Ничего себе! Какая красота", – пишут люди в комментариях.

Пользователи сети оценили новый кадр артистки Скриншот

Кароль засыпали комплиментами Скриншот

Поклонникам понравилось фото Кароль Скриншот

Напомним, ранее Кароль заявляла, что решила изменить сценический образ. По ее словам, это феминистка, сильная, строптивая, танцевальная, немного агрессивная, потому что знает себе цену девушка.

Певица поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала себя в пикантном образе стюардессы. Знаменитость предстала в мини-платье с глубоким декольте.

На новой фотосессии Кароль позировала в платье с вырезами черного цвета, которое украшено сверкающими камнями. Свой образ певица дополнила стильными босоножками от Kachorovska.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками видео, на котором предстала в сексуальных чулках и мини-платье с глубоким декольте. Знаменитость снялась в пикантной фотосессии.