Кароль рассекретила любимое совместное занятие с 12-летним сыном. Видео

Популярная украинская певица Тина Кароль в своем недавнем интервью призналась, что у нее с сыном Вениамином есть общее любимое занятие – троллить друг друга.

Такое заявление знаменитость сделала в программе "29 вопросов от Люкс Фм" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Она добавила, что у 12-летнего мальчика хорошее чувство юмора.

"Он классный. Он мой. Он папин. Люблю его безумно", – произнесла артистка.

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Отметим, что Вениамин единственным ребенком Тины Кароль. Он родился в 2008 году. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

Также известно, что Вениамин Огир большую часть времени проводит в Великобритании, где он учится на данный момент.

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