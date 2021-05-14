Кароль показала экстремальный досуг с 12-летним сыном. Видео

Популярная украинская певица Тина Кароль вместе со своим сыном Вениамином отправилась на отдых, откуда показала их активный досуг. Так, семья решила заняться глубоководным дайвингом.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько stories, на которых была с сыном на яхте в гидрокостюмах. Артистка показала тот момент, когда они только готовились к тому, чтобы совершить экстремальный прыжок в воду (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, исполнительница отметила, что посвящает свой прыжок YUNA 2021 – она победила сразу в троих номинациях: "Лучшая песня к фильму", "Лучший дуэт" с Юлией Саниной, "За вклад в развитие музыкальной индустрии".

Вениамин является единственным ребенком Тины Кароль. Он родился в 2008 году. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

Также известно, что Вениамин Огир большую часть времени проводит в Великобритании, где учится на данный момент.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль в своем недавнем интервью призналась, что у нее с сыном Вениамином есть общее любимое занятие – троллить друг друга.