Кароль перевоплотилась в парня и поцеловалась в новом клипе. Видео

Украинская певица Тина Кароль презентовала клип на песню "Хороший парень". В нем артистка перевоплотилась в парня и показала зажигательные движения в стиле хип-хопа.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале звезды. Кароль была одета в серый спортивный костюм и оранжевую балаклаву. Режиссером картины стал Инди Хайт (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я хотел показать, как человек, обладающий сильной харизмой и талантом, даже с закрытым лицом может держать внимание зрителей на протяжении всего клипа. И подумал, почему бы Тине не предстать в образе парня?" – объяснил Хайт.

Кароль перевоплотилась в парня в клипе на песню "Хороший парень" скриншот с видео

Кароль позирует в спрортивном костюме и балаклаве в новом клипе скриншот с видео

Изюминкой клипа на песню "Хороший парень" стал выход Кароль в сексуальном образе. Певица появилась в кадре в обтягивающем комбинезоне и нежно поцеловала парня из видео.

Кароль поцеловалась в клипе на песню "Хороший парень" скриншот с видео

Кароль поцеловалась в клипе на песню "Хороший парень" скриншот с видео

Поклонники пришли в восторг от новой видеоработы звезды. Они засыпали ее множеством позитивных комментариев.

"Новый этап в творчестве Тины – это круто", "Так непривычно видеть ее в таком образе", "Сойти с ума – разрыв", "Супер! Не клип, а сплошная интрига!", "Все больше и больше удивляешь нас", – написали люди.

Поклонники засыпали звезду комплиментами

Поклонники засыпали звезду комплиментами

Поклонники засыпали звезду комплиментами

Поклонники засыпали звезду комплиментами

Поклонники засыпали звезду комплиментами

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