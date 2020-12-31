Известная украинская певица Тина Кароль призвала артистов давать концерты онлайн. Также она объяснила, почему не пришла поддержать Олю Полякову, которая ранее устроила митинг под Кабинетом министров.

По словам знаменитости, она очень скучает по сцене, но женщина "не самодур" и не хочет рисковать. Об этом артистка заявила в интервью "КП в Украине".

Так, во время митинга Полякова возмутилась тем, что Кароль не пришла поддержать певицу. Как рассказала сама знаменитость, ей меньше всего хочется услышать, что на ее концерте все заразились и умерли.

"Когда весной пришлось все переносить – это один разговор. А сейчас, пожалуйста, вешай афиши, играй, минимизируй состав на сцене, 50% зала… Кто что запрещает? Рентабельно это или нет – уже другой разговор", – отметила Кароль.

Тина Кароль 112 канал

Напомним, Тина Кароль имеет большое количество наград и премий. Также она в 2006 году представляла Украину на Евровидении. Кроме того, артистка уже несколько лет является тренером шоу "Голос країни" и "Голос. Діти".

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