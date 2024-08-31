Кароль, Дорофеева, Монатик и другие звезды поздравили защитников неба с Днем авиации. Трогательное видео

По случаю Дня авиации Украины известные отечественные звезды шоу-бизнеса и спорта объединились с защитниками неба, чтобы поздравить всех причастных к празднику. Вместе они продекламировали стихотворение легенды украинской поэзии Лины Костенко – "Крила".

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Трогательное поздравление появилось в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВС Украины. Знаменитости и пилоты обратились к героям с тыла и на фронте.

"Известные украинские артисты, спортсмены и наши пилоты поздравляют Украину с Днем авиации", – говорится в описании.

К поздравлениям, кроме защитников неба, присоединились популярные украинские артисты: певица Тина Кароль, ведущая Даша Астафьева, исполнители Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя и представительница Украины на Евровидении 2024 года Jerry Heil.

Также с Днем авиации воинов поздравила теннисистка Элина Свитолина, боксер Александр Усик и силач Алексей Новиков. Их видео разбавили кадры с пилотами на земле и самолетах.

Напомним, праздник защитников неба в Украине ежегодно отмечается в последнюю субботу августа. По случаю Дня авиации в 2024 году в Воздушных силах Вооруженных сил Украины показали, как украинские боевые самолеты наносят мощные удары по враждебным целям.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Комментируя кадровые изменения, глава государства заявил, что наши Силы обороны должны усиливаться на командном уровне.

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