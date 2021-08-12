Каре Делевинь – 29: как знаменитая модель выглядела до популярности. Фото

В четверг, 12 августа, популярной британской модели Каре Делевинь исполняется 29 лет. Многие поклонники активно следят за ее жизнью, а также считают знаменитость эталоном стиля.

В честь дня рождения звезды OBOZREVATEL собрал самые интересные факты о Делевинь. Также мы покажем, как изменилась модель за свою карьеру (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Эталонами стиля Делевинь считает Риту Ору и Рианну.

Делевинь мечтала сыграть Алису в кинофильме "Алиса в Стране чудес".

Делевинь посещала школу для девочек вплоть до 16 лет. Тогда знаменитость страдала от диспраксии (двигательных нарушений). Побороть проблему долгое время не удавалось, так как она мучилась от постоянных депрессий.

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Модель дебютировала на подиуме очень рано, ее первый показ прошел в семнадцатилетнем возрасте. Презентация линии одежды "Clements Ribeiro" прошла успешно.

В 2012 году она подписала контракт с косметической линией известного британского модного бренда "Burberry".

В 2012 году получила эпизодическую роль княгини Сорокиной в английской экранизации известного произведения "Анна Каренина", автором которого является русский писатель Лев Толстой.

У модели есть несколько небольших татуировок: символ знака зодиака лев, римская цифра XII, надпись "Сделано в Англии", алмаз, крест, белый голубь, змея, осы, глаза, герб, имя матери, слон на правой руке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, британская модель и актриса Кара Делевинь не часто публикует пикантные фото, сделанные самостоятельно. Однако недавно она поделилась с фанатами снимком, на котором засветила свою фигуру в крошечном бикини.