Каннский фестиваль 2021: самые яркие наряды звезд пятого дня

Во Франции стартовал 74-й Каннский кинофестиваль, который продлиться до 17 июля. Мы уже писали о том, как прошло открытие торжественной церемонии и какие мировые знаменитости появились тогда на красной дорожке.

Так, во время пятого дня Каннского кинофестиваля своими экстравагантными платьями отличились такие звезды, как Марион Котийяр, Ванесса Паради, Тейлор Хилл, Карла Бруни и другие. Подробнее об этом – читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Известная актриса Марион Котийяр появилась на красной дорожке фестиваля в платье из денима от Chanel. Наряд звезды был украшен цветочным рисунком и дополнен классической для джинс застежкой на заклепках.

Видео дня

Популярная французская актриса Катрин Денев облачилась в классический наряд от Dior. Звезда вышла на красную дорожку в черном длинном платье с текстурным бархатным рисунком. Дополнила свой образ Денев крупной цепью на шее и желтым клатчем.

Ванесса Паради выбрала платье пыльно-розового оттенка с двухъярусной юбкой и смелым разрезом от Chanel.

Модель Тейлор Хилл приковала к себе внимание на красной дорожке фестиваля благодаря прозрачному платью с открытой спиной от бренда Etro.

Бывшая первая леди Франции Карла Бруни выбрала для такого мероприятия классическое платье-футляр Saint Laurent. Дополнила образ звезда аксессуарами в виде ожерелья и браслета из жемчуга.

Каннский кинофестиваль – ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в Каннах на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров в числе 15 конкурсных фестивалей игровых фильмов.

Каннский кинофестиваль в прошлом году вынуждены были отменить из-за пандемии коронавируса. В 2021 году несколько раз менялись даты его проведения.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на кинофестивале в Каннах покажут украинский фильм "Бабий Яр. Контекст". Всемирная премьера документального фильма от режиссера Сергея Лозницы состоится на Каннском фестивале, который в этом году пройдет с 6 по 17 июля.