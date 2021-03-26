Бейонсе, Рианна и Кэти Перри: сколько миллионов получают звезды за концерты

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Сколько зарабатывают известные селебрити

О гонорарах звезд мирового шоу-бизнеса ходят легенды. Журнал Forbes ежегодно подводит итоги доходов знаменитостей.

Тейлор Свифт, Канье Уэст, Бейонсе и другие звезды зарабатывают бешеные деньги. На один их гонорар обычный человек может прожить всю жизнь. OBOZREVATEL собрал всемирно известных музыкантов, которые за последние годы зарабатывают больше всех.

Тейлор Свифт дважды становилась самой высокооплачиваемой звездой в мире.

Тейлор Свифт считают наиболее высокооплачиваемой певицей, ее доход в 2019 году составил 185 миллионов долларов. Она дважды возглавляла рейтинг самых дорогих певиц мира по версии Forbes.

Канье Уэст входит в список самых влиятельных людей мира.

Доход рэпера и бизнесмена Канье Уэста за 2020 год составил 170 миллионов долларов, благодаря росту продаж его бренда кроссовок Yeezy.

Бейонсе вместе с Jay-Z в списке самых богатых исполнителей мира.

Бейонсе – американская R&B исполнительница, актриса и музыкальный продюсер заработала 81 миллион долларов за год. Певица получает доход не только от выступлений, но и от рекламных контрактов с популярными брендами.

Ариана Гранде выпустила два альбома, которые разрывают мировые чарты.

Всемирно популярная певица Ариана Гранде заработала 72 миллиона долларов за 2020 год. Она выпустила два альбома: Sweetener и Thank U, Next, которые в течение нескольких месяцев были в топе музыкальных чартов.

Рианна много лет получает миллионные гонорары.

Певица Рианна заработала 62 миллионов долларов в год. Основной заработок она получила не от музыкальной деятельности, а от партнерства с Louis Vuitton. Рианна также основала бренд косметики Fenty Beauty, который бьет рекорды продаж. Также Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки, ее состояние было оценено в 600 миллионов долларов.

19-летняя Билли Айлиш является одной из самых богатых певиц мира.

Билли Айлиш за 2020 год заработала 53 миллиона долларов. Основные деньги зарабатывает Билли на продажах музыки, гастролях и канале на YouTube.

Кэти Перри попала в список самых богатых певиц мира.

Кэти Перри заработала 57,5 миллиона долларов за 2019-2020 год. Основной источник прибыли – гастрольный тур, на котором певица собирала целые стадионы.

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