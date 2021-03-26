Бейонсе, Рианна и Кэти Перри: сколько миллионов получают звезды за концерты

О гонорарах звезд мирового шоу-бизнеса ходят легенды. Журнал Forbes ежегодно подводит итоги доходов знаменитостей.

Тейлор Свифт, Канье Уэст, Бейонсе и другие звезды зарабатывают бешеные деньги. На один их гонорар обычный человек может прожить всю жизнь. OBOZREVATEL собрал всемирно известных музыкантов, которые за последние годы зарабатывают больше всех.

Тейлор Свифт считают наиболее высокооплачиваемой певицей, ее доход в 2019 году составил 185 миллионов долларов. Она дважды возглавляла рейтинг самых дорогих певиц мира по версии Forbes.

Доход рэпера и бизнесмена Канье Уэста за 2020 год составил 170 миллионов долларов, благодаря росту продаж его бренда кроссовок Yeezy.

Бейонсе – американская R&B исполнительница, актриса и музыкальный продюсер заработала 81 миллион долларов за год. Певица получает доход не только от выступлений, но и от рекламных контрактов с популярными брендами.

Всемирно популярная певица Ариана Гранде заработала 72 миллиона долларов за 2020 год. Она выпустила два альбома: Sweetener и Thank U, Next, которые в течение нескольких месяцев были в топе музыкальных чартов.

Певица Рианна заработала 62 миллионов долларов в год. Основной заработок она получила не от музыкальной деятельности, а от партнерства с Louis Vuitton. Рианна также основала бренд косметики Fenty Beauty, который бьет рекорды продаж. Также Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки, ее состояние было оценено в 600 миллионов долларов.

Билли Айлиш за 2020 год заработала 53 миллиона долларов. Основные деньги зарабатывает Билли на продажах музыки, гастролях и канале на YouTube.

Кэти Перри заработала 57,5 миллиона долларов за 2019-2020 год. Основной источник прибыли – гастрольный тур, на котором певица собирала целые стадионы.

Ранее OBOZREVATEL писал о: