Канье Уэст официально сменил имя

Американский рэпер, известный как Канье Уэст, обратился в Суд Лос-Анджелеса, чтобы изменить свое имя на Йе (Ye) в конце августа 2021 года. Процесс длился несколько месяцев, однако 19 октября стало известно, что его прошение одобрили.

44-летний артист объяснил, что такое решение принял по личным причинам, сообщает ABC. Интересно, что намеки на смену имени певец давал еще в далеком 2018 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Рэпер убежден, что староанглийское Йе, которое переводится как "Ты", встречается в Библии чаще, чем любое другое слово. Это олицетворение добра, зла и растерянности, которое определяет, кем мы есть, рассказала знаменитость в одном из интервью.

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Напомним, что три года назад Канье выпустил альбом с одноименным названием "Ye", после которого сделал заявление на своем Twitter. Американец сказал, что его имя это лишь формальность, а на самом деле он Йе.

Коротко о звезде:

Йе (Ye) – американский исполнитель хип-хопа, рэпер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер;

Родился 8 июня 1977 в городе Атланта, Джорджия, США;

С 2014 года состоит в браке с известной моделью Ким Кардашьян.

OBOZREVATEL сообщал, что Канье Уэст сделал неоднозначное заявление, которое взволновало его фанатов. Певец признался, что изменял Ким после того, как она родила ему 2 детей.