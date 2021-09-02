Канье Уэст намекнул, что изменял Ким Кардашян после появления двоих детей

Американский рэпер Канье Уэст недавно презентовал новый альбом "Donda", который назвал в честь покойной Донде. Несмотря на то, что альбом посвящен матери, в одном из своих треков рэпер якобы признался в измене своей экс-возлюбленной Ким Кардашьян.

Это заподозрили фанаты после прослушивания трека под названием "Hurricane", пишет Pagesix. "Вот я иду с новой цыпочкой. И я знаю, что это правда. Все еще играю после двух детей", – говорится в тексте песни.

Вероятнее всего, вышеупомянутая "Новая цыпочка" – и есть та женщина, с которой у Канье была короткая интрижка.

Вскоре в окружении Канье Уэста подтвердили слухи и признали факт, что рэпер изменил жене.

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"Эта песня в некотором роде является свидетельством всего, что он сделал неправильно. Он говорит, что несет ответственность за распад их брака", — поделился один из инсайдеров, – Если вы прислушаетесь к лирике, он имеет в виду свою измену во время брака с Ким, даже после двух детей", — продолжил представитель рэпера.

Стоит отметить, что Уэст еще упоминал о Ким Кардашян в новом альбоме, когда в песни под названием "Love Unconditionally", намекнул, что сожалеет о разводе.

"Я теряю всю свою семью, любимая, вернись ко мне", – сказал артист во время перформанса в Атланте.

К слову, Ким Кардашян и Канье Уэст начали встречаться в 2012 году и поженились в мае 2014 года. О разводе супругов стало известно в начале 2021 года, но недавно рэпер заявил о том, что они остались в дружественных отношениях.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян назвала истинную причину разрыва с Канье Уэстом.