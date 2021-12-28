Канье Уэст купил дом через дорогу от Ким Кардашьян за 4,5 млн долларов

Американский рэпер и миллиардер Канье Уэст, который в 2021 году официально изменил свое имя на Йе, купил дом в Калифорнии через дорогу от особняка своей бывшей супруги, звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. Стоимость нового имения музыканта – 4,5 миллиона долларов (около 122 млн грн).

Об этом изданию PEOPLE рассказал источник, приближенный к знаменитостям. Отмечается, что жилье Канье отличается скромностью, если сравнивать его с их совместной усадьбой с Ким.

На такой отчаянный шаг 44-летний певец пошел после того, как его 41-летняя экс-возлюбленная не отреагировала на его послание со сцены, когда рэпер умолял ее вернуться к нему. Йе до сих пор называет Ким своей женой, поскольку официально они не разведены. Канье верит, что его брак возможно спасти и надеется на примирение с любимой.

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"Когда он понял, что может купить дом и находиться рядом с семьей, он ухватился за эту идею. Он хочет чаще видеть детей и больше времени проводить с ними и Ким", – процитировал таблоид инсайдера.

Отметим, у пары есть восьмилетняя дочь Норт, шестилетний сын Сэйнт, трехлетняя Чикаго и двухлетний Псалом. Заявление на развод Ким подала в феврале этого года. Пара была вместе с 2012-го.

Несмотря на попытки почти бывшего мужа вернуть семью, Кардашьян, наоборот, потребовала у суда срочный развод. В документах Ким указала, что их союз не подлежит спасению, несмотря на все действия и поступки Канье вернуть ее.

Бракоразводным процессом Ким занимается уже около года, однако рэпер всячески игнорирует все ее просьбы. Так, звезда реалити "Семейка Кардашьян" хочет вернуть свою девичью фамилию, но эпатажный музыкант не подписывает необходимые документы.

Тем временем, Ким во всю строит свои новые отношения с комиком Питом Дэвидсоном. Пару заметили в октябре, гуляющими за руки.

Коротко о знаменитостях:

Канье Уэст – популярный американский певец, рэпер, продюсер, автор песен и модельер. Критики не раз называли Канье одним из величайших артистов XXI века. Еще Уэст известен резкими и прямыми высказываниями на церемониях и в социальных медиа, что часто приводило к скандалам.

Ким Кардашьян (Кимберли Ноэль Кардашьян-Уэст) – американская знаменитость, светская львица, звезда реалити-шоу и Instagram, где у нее больше 273 млн подписчиков. Участница седьмого сезона проекта "Танцы со звёздами" и "Семейство Кардашьян".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ким Кардашьян на вручение награды "Икона моды" на ежегодном People's Choice Awards в Лос-Анджелесе пришла в total black образе от бренда "Balenciaga".