Каминская с фиолетовыми волосами показала пикантный образ. Фото

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала неожиданный для всех образ. Так, артистка появилась с фиолетовыми волосами и в откровенном наряде, который подчеркнул зону декольте.

Соответствующе фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили лук Каминской и засыпали ее комплиментами.

Так, в кадре певица появилась в пикантном платье насыщенного зеленого цвета и парике с длинными волосами фиолетового оттенка. Свой образ артистка дополнила массивными украшениями и ярким макияжем.

"Я думала, ты бриллиант, я думала, алмаз… А ты оказался просто…" – подписала фото Каминская.

Пользователям сети очень понравилось новое фото певицы и многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Супер!", "Вау!", "Какая красота", "Новый образ? Слава, ты умеешь удивлять", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Слава Каминская – украинская певица, бывшая участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и Insta-блогер. Обладает низким женским голосом колоратурное контральто.

Звезда часто делится с поклонниками в Instagram откровенными фотосессиями. Так, ранее она выложила снимок, на котором позировала в прозрачном белье. Сверху артистка надела белую мужскую рубашку, что придало ее наряду еще больше смелости и выразительности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Слава Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь. На нем Каминская позировала в бассейне в лимонный купальнике с откровенным вырезом.