Каминская с фиолетовыми волосами показала пикантный образ. Фото
Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала неожиданный для всех образ. Так, артистка появилась с фиолетовыми волосами и в откровенном наряде, который подчеркнул зону декольте.
Соответствующе фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили лук Каминской и засыпали ее комплиментами.
Так, в кадре певица появилась в пикантном платье насыщенного зеленого цвета и парике с длинными волосами фиолетового оттенка. Свой образ артистка дополнила массивными украшениями и ярким макияжем.
"Я думала, ты бриллиант, я думала, алмаз… А ты оказался просто…" – подписала фото Каминская.
Пользователям сети очень понравилось новое фото певицы и многие оставили приятные комментарии под публикацией.
"Супер!", "Вау!", "Какая красота", "Новый образ? Слава, ты умеешь удивлять", – пишут люди.
Коротко о знаменитости:
Слава Каминская – украинская певица, бывшая участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и Insta-блогер. Обладает низким женским голосом колоратурное контральто.
Звезда часто делится с поклонниками в Instagram откровенными фотосессиями. Так, ранее она выложила снимок, на котором позировала в прозрачном белье. Сверху артистка надела белую мужскую рубашку, что придало ее наряду еще больше смелости и выразительности.
Как сообщал OBOZREVATEL, Слава Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь. На нем Каминская позировала в бассейне в лимонный купальнике с откровенным вырезом.