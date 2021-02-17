Каминская показала постельное видео без макияжа

Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками видео, на котором показала себя с утра и без грамма макияжа.

Знаменитость только проснулась и решила записать видеообращение к подписчикам в сети. Об этом стало известно на странице в Instagram-stories Каминской (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Так, артистка появилась перед фанатами без макияжа, лежа в постели. Она поинтересовалась, где можно купить угги в Киеве. Стоит отметить, что во время записи видео Каминская воспользовалась эффектом маски в Instagram.

Напомним, что Слава Каминская не стесняется признаваться в том, что не раз прибегала к помощи пластических хирургов. Более того, певица сама часто публикует фото "до" на своей страничке в Instagram, чтобы ее поклонники увидели разницу и поняли, почему она не страшится операций по улучшению внешности.

У Каминской увеличены губы, удалены комки Биша, сделана ринопластика, а также виден результат от уколов филерами в подбородок и челюсть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каминская поделилась снимком, на котором позирует в прозрачном белье. Сверху артистка надела белую мужскую рубашку, что придает ее наряду еще больше смелости и выразительности.