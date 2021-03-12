Каменских засветила роскошную фигуру в коротких джинсовых шортах. Фото

Украинская певица Настя Каменских (NK) похвасталась потрясающей фигурой в светлых джинсовых шортах.

На своей странице в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых предстала в ярком весеннем наряде. Также на знаменитости была обтягивающая кофта молочного цвета и белая майка. Свой образ она дополнила аккуратным украшением на шее, легким макияжем, объемной укладкой (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Фанаты в комментариях пишут, что исполнительница выглядит просто сногсшибательно:

"Красивая", "Милая", "Классные шорты", "Супер!", "Нереальная".

Напомним, Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году. Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL, Каменских продемонстрировала роскошный весенний наряд. Знаменитость позировала в светлой блузке, кожаных штанах и лодочках серого цвета. В руках она держала букет тюльпанов и выглядела очень счастливой.