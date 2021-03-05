Каменских продемонстрировала роскошный весенний наряд. Фото

Украинская певица Настя Каменских (NK) появилась в ярком женственном образе.

Соответствующую серию снимков она выложила на своей странице в Instagram. Так, знаменитость позирует в светлой блузке, кожаных штанах и лодочках серого цвета. В руках она держит букет тюльпанов и выглядит очень счастливой (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"С приходом весны хочется еще чаще говорить и петь о любви", – написала Каменских.

Поклонники в комментариях отметили, что внешний вид исполнительницы просто потрясающий:

"Лучшая! Красивейшая", "Красотка", "Милая", "Невероятно классная".

Напомним, Настя Каменских, также известна как NK — украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году. Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL, Каменских рассекретила привычки, без которых не обходится ее утро. Она поделилась соответствующим видео, на котором продемонстрировала утренние ритуалы. Ролик начинается с того, что она чистит зубы в ванной. Каменских позирует в одном полотенце с мокрыми волосами.