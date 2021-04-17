Каменских позировала в одном халате в солнечной Мексике. Фото

Известная украинская исполнительница Настя Каменских, которая отправилась в Мексику снимать новый реалити-проект, появилась в кадре в соблазнительном халате.

Так, она опубликовала соответствующую фотографию на своей странице в Instagram. На ней был наряд из атласной ткани, обшитый оборками на рукавах. Свой образ знаменитость дополнила минимальным количеством макияжа, распущенными волосами и уверенным взглядом в объектив (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мужчины, признавайтесь в своих чувствах каждый день любимой! Нас, девушек, это так вдохновляет", – говорится в подписи к снимку.

Поклонникам понравился ее эффектный лук, поэтому в комментариях под публикацией они оставляют много комплиментов. Вот некоторые из них:

"Как всегда красивая и нежная", "Супер фотка!", "Классный халатик", "Магия", "Золотые слова!", "Такая красивая".

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских примерила леопардовое бикини в жаркой Мексике. Она появилась в ярком купальнике, который подчеркнул ее формы. Свой образ звезда дополнила несколькими украшениями на руке, легким макияжем и распущенными волосами.