Каменских, Димопулос, Осадчая: куда улетели отдыхать звезды, пока в Украине карантин

Obozrevatel Люди 13:03, 9.01.2021 Обновлено: 14:18, 9.01.2021

Украинских знаменитостей период локдауна из-за пандемии коронавируса не остановил, и большинство все же отправились отдыхать за границу. Так, после новогодне-рождественских праздников артисты решили устроить себе зимний уик-энд в теплые страны, большинство которых сейчас открыты для въезда туристам, несмотря количество заболевших на COVID-19.

Украинские артисты активно делятся фотографиями с поклонниками в Instagram с солнечных островов на Мальдивах, показывают отдых в Дубаи, Доминиканской Республики и Египте.

OBOZREVATEL собрал снимки украинских артистов: Каменских, Осадчая, Димопулос и других, как и где они отдыхают во время локдауна.

Украинский комик отправился вместе с семьей на отдых в Доминиканскую Республику. Артист активно радует своих поклонников новыми смешными снимками и роликами.

Дядя Жора.
Instagram Дяди Жоры

  • Игорь Ласточкин – Египет

Юморист также отправился во время локдауна в Украине в отпуск. Артист решил отдохнуть с семьей в Египте.

Игорь Ласточкин.
Instagram Игоря Ласточкина

Певица и победительница "Танців з зірками" Димопулос отправилась на отдых с семьей в Дубаи. Артистка поделилась милым снимком, где она запечатлена с дочерью и мужем.

Санта Димопулос с супругом и дочерью.
Instagram Санты Димопулос

  • Катя Осадчая и Юрий Горбунов – Дубаи

Отправились на совместных отдых и украинские ведущие Горбунов и Осадчая. Для отдыха артисты выбрали локацию Дубаи. Они активно делятся с поклонниками снимками с отпуска в солнечной стране.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов.
Instagram Юрия Горбунова

  • Настя Каменских и Потап – Мальдивские острова

Отдохнуть на зимние каникулы решили и артисты Каменских с супругом Потапом. Они выбрали место для отдыха – Мальдивские острова. Пока Каменских публикует откровенные снимки в купальнике в Instagram, Потап показывает поклонникам в своем фотоблоге природу Мальдив.

Настя Каменских.
Instagram Насти Каменских

  • Тарас Тополя – Египет

Вместе с семьей солист группы "Антитела" Тарас Тополя также решил отправиться в путешествие. Артист вместе с детьми улетел отдыхать на Красное море в Египет.

Тарас Тополя с детьми.
Instagram Тараса Тополи

  • Андре Тан – Бали, Индонезия

Украинские дизайнер Андре Тан улетел отдыхать на Бали. Судя по снимкам в Instagram он посещает интересные места и делится с подписчиками яркими кадрами.

Андре Тан.
Instagram Андре Тана

  • Оля Фреймут – Мальдивы

Ведущая Ольга Фреймут предпочла провести свой отпуск в одном из тропических курортов. Так, звезда отправилась с супругом и детьми на Мальдивские острова, откуда активно записывает Instagram-stories.

Оля Фреймут.
Instagram Оли Фреймут

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, большинство украинских знаменитостей во время зимних праздников уехали в Карпаты. Так, встретить Новый год и Рождество в этих местах решили Тина Кароль, Сергей Притула и множество других.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

В Турции умер майор ВСУ Баженов: защитник Украины год боролся с тяжелой болезнью

Вам плохо живется без российской "вакцины"?  Тогда мы идем к вам

У Зеленского внезапно отменили вручение звезд Героев семьям экипажа сбитого самолета МАУ, – вдова командира

"Путин – главарь мафии": Обухов рассказал, как США могут развалить Россию. Блиц-интервью

СБУ подтвердила контрабанду в Украину "лекарственных средств под видом вакцины Pfizer"