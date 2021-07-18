Каменских без макияжа показала, с чего начинается ее утро. Видео

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками смелыми кадрами, на которых позирует без макияжа. Знаменитость показала, с чего начинается ее утро.

Соответствующее видео появилось на официальной странице в Instagram Каменских (чтобы смотреть, проскролльте до конца страницы). В коротком ролике, ранее опубликованном в приложении Tik-Tok, артистка показала свои утренние ритуалы: как она встает с кровати, умывается, чистит зубы, готовит завтрак и съедает его. В кадре видно, что Каменских позирует с распущенными волосами и без косметики.

"Ну как же вкусно проснуться дома. Наберусь сил и вечером встретимся в Одессе", – подписала видео Настя.

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Поклонники Каменских засыпали ее комплиментами, отметив, что она выглядит натурально и хорошо.

"Такая хорошая", "Очень милая", "Такая настоящая, обожаю", – писали пользователи сети.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL, Настя Каменских поделилась архивным сексуальным кадром с отпуска. Знаменитость предстала перед поклонниками в бикини, продемонстрировав соблазнительные формы.