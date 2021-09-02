Камалия в купальнике обмазалась грязью вместе с мужем-миллиардером. Фото

Украинская поп-исполнительница Камалия поделилась с поклонниками самыми теплыми воспоминаниями с лета. Звезда опубликовала снимки, сделанные во время отдыха с семьей, среди которых было фото, где она в купальнике с дочерями и мужем-миллиардером измазались в грязи.

Соответствующие кадры появились на личной странице певицы в Instagram. "Вот так ждёшь лета целый год, а оно пролетает, как мгновение. И в последний летний день хочется вспомнить каждый тёплый и счастливый его момент", – написала Камалия.

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На одном из фото Камалия предстала перед поклонниками в купальнике и вместе с мужем Захуром и дочерями Арабеллой и Мирабеллой – испачкались с ног до головы в лечебной грязи.

Поклонникам пришлись по душе новые снимки, и они засыпали звездную семью комплиментами.

"Вай, какие прикольные! Обожаю вашу прекрасную семью", "Первая фотка — огонь, я Захура и не узнала! Классные и настоящие", "Приятно смотреть на вашу семью, вы прекрасны", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Камалия в четвертый раз стала крестной мамой. Звезда показала, как выглядит ее крестная дочь.