Камалия с размахом отпраздновала день рождения и подготовила сюрприз для гостей. Фото и видео

Украинская певица Камалия по случаю своего дня рождения устроила грандиозную вечеринку, на которую были приглашены ее звездные коллеги. Но не только гости удивляли именинницу подарками и приятными словами, сюрприз подготовила и сама виновница торжества – она исполнила свою новую композицию под названием "Танцую".

Так, Камалию пришли поздравить GROSU и Роман Полянский, Виктор Павлик с супругой, Михаил Поплавский, Сергей Мироненко, Елена Винярская, Gena VITER, Мила Нитич, Соломия Витвицкая и много других известных персон украинского шоу-бизнеса. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба исполнительницы (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"По определенным причинам у меня не получилось отметить личный праздник день в день… Я очень счастлива, что, пускай и позже, мне удалось обнять всех близких и родных и почувствовать себя настоящей именинницей! Я очень благодарна своей семье, своему мужу, своей мамочке, которой когда-то ради моего рождения пришлось пройти ужасные трудности… Ценю жизнь и каждый день стараюсь прожить так, чтобы ни мне самой, ни ей не было стыдно!" – поделилась своими впечатлениями знаменитость.

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Стоит отметить, что самым трогательным сюрпризом стал подарок от дочерей артистки Арабеллы и Мирабеллы: девочки нарисовали портрет родителей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Камалия рассказала, что самым дорогим подарком от мужа был самолет. Она призналась, что получила роскошный подарок просто так, без всякого повода.