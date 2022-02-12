Камалия отреагировала на обвинения в 'кидалове', но стилист выложила новые доказательства

Известная украинская певица Камалия отреагировала на обвинения в свой адрес со стороны стилиста Софии Неведомой о невыплате гонораров. Знаменитость подтвердила, что действительно сотрудничала с ней, отметив, что девушку на работу нанимал продакшн, а не она.

Соответствующий пост артистка разметила на личной странице в Instagram. "Скажу честно: новостная лента сегодня расстраивает и меня лично, и мою команду, и близких мне людей", – написала Камалия (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Певица добавила, что ей требуется время, чтобы разобраться в ситуации, после чего она даст официальный комментарий.

"Прошу никого не беспокоиться. Если я, не дай Бог, кому-то что-то должна – я верну", – написала артистка.

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В комментариях под публикацией мнение пользователей сети разделилось. Одни считают, что Камалия действительно виновата, а другие поддержали "достойный ответ" певицы.

"Надеюсь вы поступите достойно", "Как работают так и получают. Нужно вовремя выполнять работу свою. Камалия никогда никого не обманет", "Достойный ответ", "Признать это — очень стремно. Возможно, это действительно чья-то ошибка", "Уважайте чужой труд", "Верните деньги стилисту, которая для вас делала работу!", "На странице стилиста есть вся переписка с вами, а не с продакшен!", "Есть скриншоты вашей переписки. Отдайте деньги человеку", "Верь в себя. Я думаю, все будет хорошо. Ты сильна", "В творческих кругах о вас уже давно ходят слухи, как о богатом, жадном человеке, который любит, чтобы с ним работали бесплатно, или за три копейки", – пишут люди.

В свою очередь, София Неведомая отреагировала на публикацию Камалии. Она разместила в Instagram-stories скриншот переписки с певицей, в которой показано, как знаменитость предлагает работу стилисту. По словам Софии, певица везде заблокировала ее и даже "чистит" комментарии.

Кроме того, стилист ответила на заявления мамы Камалии Инны Шмаренковой, которая заявила, что они до сих пор ждут, когда им сошьют комбинезон, после чего заплатят.

"На клип не шился комбинезон, он для концерта. Комбинезон – это отдельная работа и никто не болел коронавирусом, кроме Камалии, которая постоянно отказывала во встречах", – написала София.

В результате помощнице Неведомой выплатили деньги, а также передали 200 долларов для Софии, однако, как утверждает стилист, это не вся сумма.

Напомним, что стилист София Неведомая обвинила Камалию в невыплате гонораров за работу, проделанную еще в декабре прошлого года. Тогда она отработала 12-часовую смену, за которую ей заплатили лишь половину. Вскоре певица заблокировала профиль Софии в Instagram.

Мама Камалии стала на защиту певицы, заявив, что это вовсе не она "кинула" Софию, а наоборот. По ее словам, якобы портниха Софии заболела коронавирусом и задуманное не успели в срок.

Коротко о знаменитости:

Камалия – украинская певица, заслуженная артистка Украины, победительница 14-го конкурса красоты "Миссис мира". 2003 - вышла замуж за британско-украинского миллионера пакистанского происхождения Мохаммада Захура. В сентябре 2013 года у супругов родилась двойня – дочери Арабелла и Мирабелла.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Камалия спустя три недели после тяжелой болезни появилась на публике, приняв участие в музыкальном проекте.