'Какой цитатой Вакарчука можно это прокомментировать?' Сеть довела до истерики новость о 'ЛНРовце', который подорвался из-за 'Океана Эльзы'

Сеть довела до истерики новость, которую 23 октября распространил российский Telegram-канал Mash. Пропагандисты уверяют, что во временно оккупированном Луганске мужчине оторвало ногу из-за украинской группы "Океан Эльзы". "ЛНРовец" якобы шел по улице и толкнул ногой колонку, из которой играла песня коллектива, после чего прибор взорвался.

Видео дня

Эта информация за считаные часы разлетелась на просторах сети, однако насколько она достоверна, сказать трудно. В местных пабликах так называемой "ЛНР" утверждают, что данные о "заминированной колонке" фейковые, а взорвалась граната, которую бросил мужчина на фоне "бытового конфликта".

Однако, что интересно, несмотря на появление опровержений громкой новости, в пропагандистском Telegram-канале даже не думают удалять или хотя бы редактировать информацию. По состоянию на 19:00 пост до сих пор остается в паблике.

Конечно же, эта новость не осталась без внимания украинцев. Сеть взорвалась множеством шуток и саркастических комментариев относительно "ЛНРовца", который проиграл "бой" с "Океаном Эльзы". Например, писатель Эдуард Андрющенко распространил скриншот соответствующей информации у себя в Facebook и задал подписчикам иронический вопрос: "Какой цитатой Вакарчука можно прокомментировать эту новость?" В комментариях появилось множество остроумных вариантов:

"Что ж это я не сумел остановиться вовремя".

"Я на небе".

"Вставай, милая моя, вставай!"

"Я не сдамся без боя!" – поет колонка".

"Скажи, почему боишься ты сделать этот последний шаг? Давай! Пусть будет так, как хочешь ты! Я заплатил за свой урок... Прощай, мой ангелок".

"Нога взлетела выше неба, выше неба".

Некоторые решили не ограничиваться только репертуаром коллектива "Океан Эльзы", поэтому предложили не менее оригинальные комментарии к новости:

"Можно без Вакарчука. Купила мама коника, а коник без ноги".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинцы высмеяли новый имидж Януковича, который неожиданно показал себя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!