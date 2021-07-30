Какие продукты Настя Каменских не покупает в супермаркете: признание подруги звезды

Известная дизайнер и блогер Анна Андрийчук, которая приняла участие в шоу "Хто зверху?" (Новый канал), рассказала, что ее подруга, украинская певица Настя Каменских не позволяет покупать в супермаркете вредную пищу. Артистка "ратует за здоровый образ жизни".

Но при этом в ее окружении многие "грешат" в этом плане. По словам дизайнера, ссор в отношениях с Каменских нет, и спорят они между собой тоже редко, сообщает OBOZREVATEL.

"Это, скорее, что-то шутливо-обыденное. Например, в ресторане я хочу съесть что-то сладкое, а Настя кричит: "Нет, ты что!" Или когда делаем покупки в супермаркете вместе, я хочу что-то вредное, а Настя это выкладывает из тележки обратно на полки. Она не позволяет такое покупать, потому что ратует за здоровый образ жизни, а мы в компании все немного "грешим" в этом плане", – призналась Андрийчук.

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Подруга знаменитости отметила, что в дружбе главное слушать и слышать, а также быть открытым.

"Если что-то не нравится, ты всегда можешь об этом сказать. Самое главное – быть честными на 100% друг с другом", – подчеркнула дизайнер.

Андрийчук добавила, что с Каменских она дружит уже много лет, поэтому понимает ее почти с полуслова и знает все эмоции.

"Чувствуем, когда нужно промолчать. Нам комфортно вместе на миллиард миллионов процентов во всех сферах", – подытожила знаменитость.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских показала пикантный снимок с подругой Анной Андрийчук. На нем девушки позировали на кровати в белых халатах на голое тело, с полотенцами на головах и бокалами шампанского.