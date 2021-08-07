Как живет американка, у которой в 24 года нет ни одного зуба. Фото

24-летняя жительница Пенсильвании Алекс в детстве часто страдала от сильной зубной боли и в результате в 22 года ей поставили протезы. В подростковом возрасте девушка теряла зубы и боролась с регулярными инфекциями.

Как оказалось, дантист обнаружил в Алекс короткие корни, в результате чего ее зубы расшатывались и ломались. Ей сделали операцию и она осталась без зубов. Об этом пишет издание The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Всякий раз, когда я ела что-нибудь, мои зубы трескались и крошились. У меня были проблемы с первого дня: мой дантист не выполнял работу должным образом, и это было сделано слишком быстро, поэтому все начало давать сбой, и у меня появлялась инфекция за инфекцией", – рассказала 24-летняя девушка.

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В 22 года перед Алекс предстал выбор: либо удалить все зубы, либо продолжить лечение.

"Люди думают, что я виновата в том, что не ухаживаю за зубами должным образом, но это передалось генетически. Протезы выглядят очень реалистично, и никто не знает, что они у меня есть, пока я об этом не расскажу", – отметила девушка.

Алекс добавила, что ей постоянно нужно было удалять все больше и больше зубов, поэтому она решила удалить их полностью и установить протезы. Зубные имплантаты обошлись девушке в 35 тысяч долларов.

Она подчеркнула, что сейчас замужем уже три года и супруг полностью поддерживает ее.

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