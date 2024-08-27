Как выглядят 8 детей Сергея Тигипко: разница между самой старшей и младшей дочерьми – 40 лет. Фото

Недавно 64-летний украинский политик и предприниматель Сергей Тигипко стал отцом восьмой раз. Между самой старшей и самой младшей дочерью бывшего вице-премьера разница в 40 лет.

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Третья жена бизнесмена Алла Зиневич-Тигипко на своей странице в социальной сети Instagram делится своими эмоциями после появления девочки и фотографиями новорожденной Юлианны. Между тем, OBOZ.UA решил напомнить вам, как выглядят все дети известного банкира.

"Когда Бог хочет сделать женщине комплимент, он дарит ей девочку", – подписала фото Алла.

Анна Тигипко

Анна Тигипко – старшая дочь Сергея от первого брака с Наталией Тигипко, родилась 9 мая 1984 года.

Высшее образование девушка получала в Лондоне. Анна уже имеет своих четырех детей и является основательницей украинского необанка izibank.

Два сына и дочь от второго брака

Во втором браке с предпринимателем и общественным деятелем Викторией Тигипко у Сергея Леонидовича родилось два сына и одна дочь: Тимофей – 2002 года рождения, Анастасия и Леонтий – 2005 и 2008 годов соответственно.

Дочь Анастасия рисует и занимается танцами. В социальной сети Instagram девушка делится фотографиями из своих выставок. Кроме того, она работает координатором в организации для женщин-предпринимателей.

Что касается старших сыновей бизнесмена Тимофея и Леонтия, то их фото в сети не много. Вот, например, общая фотография мальчиков с мамой Викторией по открытию Одесского международного кинофестиваля, опубликованная в 2020 году.

Три сына и дочь

А вот третья жена Сергея Тигипко Алла Зиневич Тигипко любит делиться фотографиями всех своих детей. У пары уже четверо общих детей. Трое сыновей – Сергей, Станислав и Александр, которым 13, 11 и 8 лет соответственно, и новорожденная дочь Юлианна – ей всего 2,5 месяца.

"Быть мамой – это бесценная миссия любить, воспитывать, умножая добро в мире", – написала Алла на своей странице в Instagram.

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