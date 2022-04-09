Как выглядят бывшие жены Андрея Макаревича и его взрослые дети. Фото

Российский рок-музыкант, лидер и основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич в конце марта этого года снова стал отцом. У него с четвертой супругой Эйнат Кляйн родился сын. Это не единственный наследник артиста – у знаменитости еще трое взрослых детей. Также за его плечами много романов и интриг.

Новость о рождении Макаревича-младшего стала одной из самых читаемых на постсоветском пространстве. Но многих интересуют и другие дети певца, а также его бывшие избранницы. OBOZREVATEL рассказывает, что известно о женщинах, которым лидер "Машины времени" признавался в любви, как выглядят они и их общие с Макаревичем дети.

Андрей Макаревич впервые связал себя узами брака в 1976 году. Его женой стала Елена Глазгова – дочь известного советского политического обозревателя Игоря Фесуненко, который в начале творческого пути зятя активно помогал его группе продвигаться на эстраде. Макаревич и Глазгова были тогда еще очень молоды, у каждого были свои цели и амбиции.

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Вероятно, это и стало причиной того, что уже через три года, в 1979 году, они разошлись. Однако есть и другая версия этого. Музыкант Петр Подгородецкий в книге "Машина с евреями" рассказывал, что Глазгова сама ушла от артиста ради друга Макаревича – поляка по имени Мартин.

"Он появился у нас где-то в 1978 году – снял фильм о подпольном роке в СССР. Именно к нему в Польшу Макаревич ездил на несколько месяцев, после того, как старый состав "Машины" разошелся, и мы начали работать вместе. Ну, а дальше случилось такое. Ленка была очарована молодым ляхом и, расставшись с Андреем, вышла за него замуж", – вспоминал Пидгородецкий.

После развода Макаревич, кажется, не ставил своей целью снова найти жену. Его больше очаровывали молодые поклонницы.

Лишь спустя восемь лет, в 1986, певец повел женщину под венец. На этот раз его избранницей стала косметолог Алла Голубкина.

Она была бывшей супругой основателя группы "Воскресение" Алексея Романова. Через год женщина родила Макаревичу наследника Ивана.

Однако в планы артиста, вероятно, не входило много времени уделять быту, поэтому часто его не было дома. Брак с Голубкиной также продержался три года. Сегодня Макаревич поддерживает хорошие отношения со старшим сыном, являющимся актером.

Иван играет в театре, имел роли в таких фильмах, как "1814", "Бой с тенью", "Иван Грозный", "Пьяная фирма" и т.д. Молодой человек гордится, что без помощи отца смог закончить театральный вуз и построить карьеру артиста.

"Вообще моя главная гордость в жизни то, что я всего добился сам. Для меня развод родителей не стал шоком. У меня есть папа. Есть мать. Они в хороших отношениях – все в порядке. У меня в жизни два ориентира: мама и папа", – рассказывал он.

Законный брак Макаревич третий раз заключил только через 14 лет после развода с Голубкиной. Его избранницей стала фотохудожница, гриммер и стилист Наталья Голуб. Хотя она и была моложе артиста на 15 лет, полностью разделяла с ним его увлечения: дайвинг, горные лыжи.

Брак с Голуб длился у маэстро дольше всего – семь лет, в 2010 году они развелись. Причина этого неизвестна, однако говорят, что просто прошли чувства. Сейчас Наталья живет в Аргентине и замужем.

Возможно, Макаревич и сам не подозревал, что еще когда-нибудь женится, ведь за год до четвертой свадьбы заявлял, что нет ничего плохого в одиночестве: рубашки стирать могут специально обученные люди, а борщ он и сам сварит. Однако у любви нет предела, и уже на седьмом десятке жизни он снова влюбился. Журналистка, историк и гид Эйнат Кляйн увлекла его своим активным образом жизни.

В любом разговоре артист очень тепло отзывается о жене: "Я полюбил не за что-то. Когда любишь за что-то – это уже расчет. Я раньше даже не предполагал, что такие люди, как Эйнат, есть. Она – гид, исследователь, занимается скалолазанием, путешествует".

Известно, что женщина родом из Киева. В Украине у нее было имя Инна Калинина, однако переехала в Израиль и стала Эйнат Кляйн. Работает в сфере туризма – организовывает путешествия по странам Ближнего Востока и Африки. Благодаря своей профессии она смогла сблизиться с Макаревичем. Пара познакомилась в Эфиопии. Макаревич захотел поехать в эту страну и обратился в Клуб путешествий Михаила Кожухова, с которым Кляйн много лет сотрудничает.

Слухи о том, что жена Макаревича беременна, появились несколько месяцев назад. Эйнат не комментировала это, а вот музыкант косвенно подтвердил, что они с женой ждут ребенка, поблагодарив журналистов за поздравление. 30 марта у пары появился сын Эйтан.

У лидера "Машины времени" трое детей. Кроме сына Ивана, есть две дочери – Анна и Дана. Родились они от женщин, на которых артист не был женат, однако имел бурные романы. В конце 90-х годов Макаревич влюбился в журналистку Анну Рождественскую.

Два года он угождал ей во всем, радовал дорогими подарками. Когда женщина забеременела, идиллия закончилась. Сама Рождественская рассказывала, что решила ребенка сохранить, но с Макаревичем отношения испортились.

"Как-то попросила у него денег, потому что очень хотелось черешни. Килограмм стоил 42 рубля. Макаревич заявил: ты мне очень дорого обходишься. Я с ужасом подумала, что он будет говорить это всякий раз, когда мне понадобится новая пеленка или распашонка – и пошла работать. Зарабатывала до родов. Андрей ездил на гастроли уже один. Когда он бывал дома, его все раздражало", – вспоминала она.

В 2000 году Рождественская родила артисту дочь Анну.

Пока она росла, артист редко с ней общался, а с годами сблизился. В настоящее время девушка – студентка химического факультета МГУ.

Она дружит и с другими детьми музыканта. Внешне девушка больше похожа на мать, чем на отца.

Анна – не единственная внебрачная дочь рок-музыканта. В США у него живет 47-летняя дочь Дана. В детстве она сыграла в нескольких фильмах, в том числе "Зловредное воскресенье", где стала председателем совета отряда Олей Замошиной, а также снялась у Станислава Говорухина в "Брызгах шампанского".

Артист узнал о дочери только через 20 лет после ее рождения. Девушка тогда сама позвонила по телефону отцу и все рассказала. Дану воспитывал отчим-американец. Когда девушка выросла, вышла замуж за американца-бизнесмена, создала семью. В настоящее время 45-летняя дочь Макаревича живет в Филадельфии.

Она – юрист по образованию, знает несколько иностранных языков, одно время изучала японскую культуру. Работает в фармацевтической компании.

На появлении внебрачных детей романы Макаревича не окончились. Он имел отношения с радиоведущей Ксенией Стриж, а также, по слухам, с певицей Машей Кац.

68-летний Макаревич уже трижды дедушка. Внуки живут в Америке. Это дети старшей дочери Даны: 20-летний Джимми, 18-летняя Эмма и 12-летняя Сара. Поговаривают, что они – не родные дети Даны, а потомки ее мужа.

Внуки музыканта не говорят по-русски. По информации СМИ, муж Даны Кристофер настаивал на том, что учить детей русскому и знакомиться с культурой РФ не нужно. Внучки музыканта еще учатся в школе, а внук Макаревича Джимми всерьез занимается баскетболом.