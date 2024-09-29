Как выглядят 4 сына Андрея Шевченко и чем занимаются наследники известнейшего футболиста Украины. Фото

Сегодня, 29 сентября, легендарному украинскому футболисту Андрею Шевченко исполнилось 48 лет. Благодаря своей мастерской игре бывший тренер национальной сборной неоднократно становился обладателем самых престижных титулов в мире спорта.

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Однако, несмотря на безумный успех обладателя "Золотого мяча" на поле, только один из четырех его сыновей пошел по стопам отца. OBOZ.UA решил показать, как выглядят и чем занимаются наследники известнейшего футболиста Украины.

Джордан Шевченко

Старший сын отечественного спортсмена и его жены, американской модели Кристен Пазик Джордан родился 29 октября 2004 года в Италии. Юноша является студентом одного из самых престижных учебных заведений – Йельского университета.

Несмотря на то, что с самого детства потомок Андрея Шевченко проживает за пределами Украины, парень начал изучать соловьину и интересоваться историей Родины отца. Он признался, что желание узнать больше о стране возникло после начала полномасштабного вторжения.

"До этого я не очень поддерживал свою украинскую сторону. Но как только началась война, я почувствовал, что это моя обязанность. А потому, что реальность такова, что быть украинцем сейчас под угрозой. Поэтому людям, которые являются украинцами, действительно нужно собраться вместе и показать, почему мы важны как страна, почему мы важны как народ. Я не понимал, что большую часть своей истории Украина находилась под влиянием внешних сил – Речи Посполитой с Запада, Московии с Востока, а затем – османов с Юга, все воевали за эту землю. И это, в известном смысле, почти повторяется, потому что мы имеем эту внешнюю силу, которая пытается претендовать на наши земли, поставить под угрозу свободу. Но мы не уйдем без боя", – высказался юноша.

Кроме того, Джордан занимается волонтерской деятельностью. В студенческом сообществе он отвечает за сбор средств в поддержку Украины.

Кристиан Шевченко

Средний сын звездных супругов с самого детства уверенно следует примеру отца. В конце декабря 2022 года Кристиан подписал контракт с футбольным клубом "Тоттенхэм".

Следует отметить, что недавно 17-летний парень получил украинское гражданство. Он дебютировал в качестве игрока юношеской сборной Украины по футболу во время матча против Северной Македонии.

Александр Шевченко

1 октября 2012 года семья Шевченко стала больше еще на одного человека. Кристен Пазик родила третьего сына, которого назвали Александром. Звездные супруги пока не раскрывают личных увлечений отпрыска, чтобы уберечь его от излишней публичности.

Райдер Шевченко

Младшему сыну Андрея Шевченко и Кристен Пазик, Райдеру 10 лет. Пока неизвестно, решит ли мальчик увязать свою жизнь со спортом, как это сделал его отец и один из старших братьев. Однако, судя по фото, которыми украинский футболист делится в соцсетях, его потомок предпочитает активное времяпрепровождение.

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