Как выглядит самый красивый турецкий актер Бурак Озчивит в обычной жизни. Фото

36-летний известный турецкий актер Бурак Озчивит известен ролями в телесериалах "Великолепный век", "Королек – птичка певчая", "Черная любовь" и другие. Он уже несколько лет лидирует в рейтинге самых красивых актеров Турции.

О том, как выглядит актёр сейчас – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Также мы расскажем об интересных фактах из жизни знаменитости.

Бурак Озчивит родился в 1984 году в Стамбуле. Он окончил университет Мармара, факультет кино, изобразительного искусства и фотографии.

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Около пяти лет работал в модельном бизнесе. В 2003 году выиграл награду "Лучшая модель Турции", а через несколько лет занял второе место в номинации "Лучшая модель мира", уступив первое – актеру Толгахану Сайышману.

С 2006 года решил попробовать себя в кино и снялся в сериалах "Великолепный век" и "Королек – птичка певчая".

В 2015 году стало известно, что Бурак встречается с актрисой Фахире Эвджен. Через несколько лет они обручились в Германии и летом 2017 года сыграли свадьбу в Стамбуле. В 2019 году у супругов родился первенец. Мальчика назвали Каран.

В 2018 году Бурак продюсировал боевик "Can feda", в котором вместе с другим известным турецким актером Керемом Бурсином сыграл главную роль.

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