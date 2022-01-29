Как выглядит самый богатый ребенок Африки, который в 9 лет владеет особняком и автопарком суперкаров. Фото

В Африке есть самый богатый ребенок Мухаммед Аваль Мустафа. Ему 9 лет и он уже владеет особняком и парком суперкаров. Все это мальчик приобрел с помощью своего отца-мультимиллионера Исмаилии Мустафы.

Как пишет Daily Star, у маленького богача есть страница в Instagram, на которой он подписан как Момфа Младший. В соцсети мальчик демонстрирует свое невероятное состояние перед 31 000 подписчиков.

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Отец мальчика стал миллионером благодаря должности главного исполнительного директора компании Mompha Burea De Change на острове Лагос. Тем самым мужчина обеспечил своему сыну беззаботную жизнь.

Теперь Мухаммед летает на частных самолетах и хвастается в сети большими пачками денег, как, впрочем, и его отец, который также не стесняется показывать публике свои суперкары и роскошные особняки, расположенные по всему миру.

Первая машина у мальчика появилась, когда ему было шесть лет. Отец подарил сыну серебристый Bentley. Кроме того, он носит исключительно брендовую одежду и акссесуары.

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