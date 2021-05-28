Как выглядит особняк Ченнинга Татума и Дженны Деван за 6 млн: появились фото

Американские знаменитости и экс-возлюбленные Ченнинг Татум и Дженна Деван выставили свой дом на продажу, который был куплен ими в 2015 году за шесть миллионов долларов. Недвижимость находится в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Однако издание Dirt пишет, что даже в том случае, если звезды получат за дом аналогичную сумму, все равно они рискуют столкнуться с огромными убытками. Все дело в том, что было потрачено много средств на содержание самого особняка, ремонт, а также огромные комиссионные, которые были заплачены риэлтору (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Участок площадью 1 акр описывается как "элегантное загородное поместье в стиле Хэмптона", где есть шесть спален и столько же ванных комнат на почти 5 000 квадратных метров жилой площади.

Еще в поместье есть спальня-люкс наверху и четыре комнаты для гостей, а также отдельная "художественная студия". На территории дома расположены огромные сады и обширные террасы для грандиозных развлечений на свежем воздухе. У бассейна также есть гидромассажная ванна.

Напомним, в 2006 году Татум начал встречаться с партнершей по фильму "Шаг вперед", актрисой Дженной Дуан. Они поженились 11 июля 2009 года в Малибу, Калифорния. Их дочь, Эверли Элизабет Мейзел Тейтум, родилась 31 мая 2013 года в Лондоне. 2 апреля 2018 года пара объявила о разводе.

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