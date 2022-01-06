Как выглядела первая в истории знаменитость и победительница конкурса красоты 1896 года. Фото

Клео де Мерод – первая представительница так называемых "знаменитостей" в современном понимании этого слова и официальная победительница конкурса красоты 1896 года. Всю жизнь ее преследовали слухи и СМИ, а завистники придумывали невероятные истории, чтобы осквернить честь красавицы.

OBOZREVATEL расскажет, чем прославилась модель и танцовщица в Европе и почему о ее жизни известно немного. За всеми обманчивыми разговорами трудно понять, какой на самом деле была Клеопатра балета, как ее называли (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Клео де Мерод родилась в Париже, Франция, в семье известного художника-пейзажиста и судьи в 1875 году. Воспитывала девочку мама – баронесса австрийского происхождения, поэтому ребенок рос в строгих правилах и аристократическом окружении.

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В 7 лет Клеопатру отдали в балетную школу при парижской Опере, а в 11 она уже блистала на сцене Grand Opera. Даже в таком юном возрасте школьницу начали преследовать неприятные комментарии о том, что на нее обратили внимание из-за ангельской внешности, а не таланта.

Когда Клео было 19, в 1896 году журнал "Иллюстрасьон" организовал что-то вроде современного конкурса красоты, где победительниц выбирали по фотографиям. Среди 130 претенденток на победу судьи выделили именно юную балерину.

В том же году ее пригласили в труппу театра Бордо, где Клео привлекла внимание самого короля Бельгии Леопольда II, который после выступления послал ей букет красных роз. С тех пор танцовщице и монарху стали приписывать роман, а ее успехи оправдывать его влиятельностью.

После победы фотографии Клеопатры начали активно печататься на постерах, открытках и даже игральных картах. В возрасте 23 лет парижанка начала сольную карьеру и отправилась на гастроли по миру.

В начале двадцатого века профессия танцовщицы не считалась приличной, а даже ассоциировалась с развратницами. К тому же образ балерины был нетипичен для тех времен.

Клео танцевала, распустив по плечам свои длинные темные волосы, хотя большинство женщин выбирали простые, аккуратно зачесанные прически.

Многие зрители и завистники называли ее колдуньей, которая привлекает в свои сети богатых мужчин и использует их для продвижения по карьерным ступеням. Однако позже стало очевидно, что балерина никогда не была содержанкой.

Ее сценическая карьера закончилась в 43 года, что указывает на востребованность артистки. Иногда она продолжала выступать на частных мероприятиях, но с профессиональным спортом больше не имела дел.

В 1955 году она выпустила свою книгу мемуаров "Балет – моя жизнь".

Первая победительница конкурса красоты и мечта многих мужчин Европы умерла в 1996 году, когда ей исполнилось 91. Женщина так и не создала крепкий брак и не родила детей, отдав свою жизнь любимому делу.

Однако ее существование никогда не будет забыто, продолжая жить в произведениях искусств известных архитекторов и художников того времени.

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