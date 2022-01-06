Как выглядела первая в истории знаменитость и победительница конкурса красоты 1896 года. Фото

Катерина Малай
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Как выглядела первая в истории знаменитость и победительница конкурса красоты 1896 года. Фото

Клео де Мерод – первая представительница так называемых "знаменитостей" в современном понимании этого слова и официальная победительница конкурса красоты 1896 года. Всю жизнь ее преследовали слухи и СМИ, а завистники придумывали невероятные истории, чтобы осквернить честь красавицы.

OBOZREVATEL расскажет, чем прославилась модель и танцовщица в Европе и почему о ее жизни известно немного. За всеми обманчивыми разговорами трудно понять, какой на самом деле была Клеопатра балета, как ее называли (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Клео де Мерод родилась в Париже, Франция, в семье известного художника-пейзажиста и судьи в 1875 году. Воспитывала девочку мама – баронесса австрийского происхождения, поэтому ребенок рос в строгих правилах и аристократическом окружении.

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Клео де Мерод – первая представительница так называемых "знаменитостей"

В 7 лет Клеопатру отдали в балетную школу при парижской Опере, а в 11 она уже блистала на сцене Grand Opera. Даже в таком юном возрасте школьницу начали преследовать неприятные комментарии о том, что на нее обратили внимание из-за ангельской внешности, а не таланта.

Победительница конкурса красоты 1896 года

Когда Клео было 19, в 1896 году журнал "Иллюстрасьон" организовал что-то вроде современного конкурса красоты, где победительниц выбирали по фотографиям. Среди 130 претенденток на победу судьи выделили именно юную балерину.

Всю жизнь Клео преследовали слухи и СМИ

В том же году ее пригласили в труппу театра Бордо, где Клео привлекла внимание самого короля Бельгии Леопольда II, который после выступления послал ей букет красных роз. С тех пор танцовщице и монарху стали приписывать роман, а ее успехи оправдывать его влиятельностью.

Леопольд II после выступления подарил Клео букет красных роз
Когда Клео было 19, она выиграла конкурс красоты

После победы фотографии Клеопатры начали активно печататься на постерах, открытках и даже игральных картах. В возрасте 23 лет парижанка начала сольную карьеру и отправилась на гастроли по миру.

В начале двадцатого века профессия танцовщицы не считалась приличной, а даже ассоциировалась с развратницами. К тому же образ балерины был нетипичен для тех времен.

В том же году ее пригласили в труппу театра Бордо.

Клео танцевала, распустив по плечам свои длинные темные волосы, хотя большинство женщин выбирали простые, аккуратно зачесанные прически.

Многие зрители и завистники называли ее колдуньей, которая привлекает в свои сети богатых мужчин и использует их для продвижения по карьерным ступеням. Однако позже стало очевидно, что балерина никогда не была содержанкой.

Многие зрители и завистники называли ее колдуньей

Ее сценическая карьера закончилась в 43 года, что указывает на востребованность артистки. Иногда она продолжала выступать на частных мероприятиях, но с профессиональным спортом больше не имела дел.

В 1955 году она выпустила свою книгу мемуаров "Балет – моя жизнь".

В 1955 году Клеопатра выпускает свою книгу мемуаров "Балет – моя жизнь"

Первая победительница конкурса красоты и мечта многих мужчин Европы умерла в 1996 году, когда ей исполнилось 91. Женщина так и не создала крепкий брак и не родила детей, отдав свою жизнь любимому делу.

Однако ее существование никогда не будет забыто, продолжая жить в произведениях искусств известных архитекторов и художников того времени.

Фотографии Клеопатры активно продвигались на постерах
Клео продолжает жить в произведениях искусства того времени

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