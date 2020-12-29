Как выглядела Фрейндлих в молодости: обнародованы фото легендарной актрисы

86-летняя российская актриса Алиса Фрейндлих, которую недавно госпитализировали с коронавирусом, является одной из самых успешных актрис СССР. Она известна своими ролями в таких популярных кинолентах как "Агония", "Служебный роман", "Д'Артаньян и три мушкетера" и многих других.

Кроме того, фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядела Фрейндлих в молодости и что известно о ее жизни.

Семья артистки также занималась актерской деятельностью. Ее отец – Бруно Фрейндлих, известный советский актер. Мать – Ксения Федоровна – всю жизнь играла в самодеятельности.

По происхождению Фрейндлихи немцы. Бабушка и дедушка Алисы переехали в Россию из Германии в XVIII веке.

Фрейндлих окончила Ленинградский театральный институт имени Островского.

До 30 лет женщина играла в кино эпизоды. Также она была театральной примой. На спектакли с ее участием зрители ехали со всего Советского союза.

Первую звездную роль актриса сыграла в 40 лет. Это был фильм "Служебный роман".

Последние годы Фрейндлих служит в Большом драматическом театре в Петербурге.

Алиса Фрейндлих трижды выходила замуж: за студента-однокурсника Владимира Карасева; за театрального режиссера и актера Игоря Владимирова; за актера и художника Юрия Соловья.

Актриса имеет дочь Варю и внуков Анну и Никиту.

В 2011 году Фрейндлих перенесла операцию на кишечнике, которая была связана с последствиями многолетнего курения. По словам артистки, курить она начала в 36 лет – сразу после смерти матери.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса Алиса Фрейндлих призналась, что плохо себя чувствует. Так, по словам артистки, ее беспокоит сердце.