Андрей Шевченко – с детства до наших дней: как менялся знаменитый футболист

Андрей Шевченко – представитель украинской футбольной школы и один из немногих спортсменов, удостоенных звания Героя Украины. На сегодняшний день он продолжает спортивную карьеру в качестве главного тренера национальной сборной нашей страны.

OBOZREVATEL собрал фото того, как менялся Шевченко на протяжении своей карьеры. Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни знаменитости (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

Первые три года жизни Шевченко прошли в украинском селе Дворковщина.

Первый серьезный успех в карьере пришел к Шевченко на Кубке Иана Раша в виде признания лучшим бомбардиром. Сам Иан Раш, звезда "Ливерпуля", вручил молодому футболисту новые бутсы.

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Шевченко входит в десятку футболистов, которым удалось забить 4 гола в одном матче, является лучшим бомбардиром в истории Суперкубка Италии. Он включен в список 100 лучших футболистов ФИФА и список величайших футболистов XX века.

В 2016 году Шевченко принял предложение руководить сборной Украины. Позже национальная федерация футбола продлила с ним контракт до конца отборочного цикла Евро-2020.

В Италии Шевченко познакомился с моделью Кристен Пазик. Супруга подарила знаменитости четверых сыновей – Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриеля.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, жена главного тренера сборной Украины Кристен Пазик заявила, что гордится выступлением команды Андрея Шевченко на Евро-2020. Ей, как гражданке Великобритании, было непросто наблюдать над разгромом "желто-синих".