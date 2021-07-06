Андрей Шевченко – с детства до наших дней: как менялся знаменитый футболист

София Ковнир
София Ковнир
Люди
2 минуты
386
Андрей Шевченко – с детства до наших дней: как менялся знаменитый футболист

Андрей Шевченко – представитель украинской футбольной школы и один из немногих спортсменов, удостоенных звания Героя Украины. На сегодняшний день он продолжает спортивную карьеру в качестве главного тренера национальной сборной нашей страны.

OBOZREVATEL собрал фото того, как менялся Шевченко на протяжении своей карьеры. Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни знаменитости (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

  • Первые три года жизни Шевченко прошли в украинском селе Дворковщина.

  • Первый серьезный успех в карьере пришел к Шевченко на Кубке Иана Раша в виде признания лучшим бомбардиром. Сам Иан Раш, звезда "Ливерпуля", вручил молодому футболисту новые бутсы.

Видео дня
Андрей Шевченко в детстве
Андрей Шевченко в юности

  • Шевченко входит в десятку футболистов, которым удалось забить 4 гола в одном матче, является лучшим бомбардиром в истории Суперкубка Италии. Он включен в список 100 лучших футболистов ФИФА и список величайших футболистов XX века.

Андрей Шевченко в маленьком возрасте
Как раньше выглядел Андрей Шевченко

  • В 2016 году Шевченко принял предложение руководить сборной Украины. Позже национальная федерация футбола продлила с ним контракт до конца отборочного цикла Евро-2020.

Архивные фото Андрея Шевченко
Андрей Шевченко раньше и в наши дни

  • В Италии Шевченко познакомился с моделью Кристен Пазик. Супруга подарила знаменитости четверых сыновей – Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриеля.

Андрей Шевченко с женой и сыновьями
Андрей Шевченко на сегодняшний день
Как сейчас выглядит Андрей Шевченко
Андрей Шевченко в качестве тренера

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, жена главного тренера сборной Украины Кристен Пазик заявила, что гордится выступлением команды Андрея Шевченко на Евро-2020. Ей, как гражданке Великобритании, было непросто наблюдать над разгромом "желто-синих".

Украинаспортзвездылюдишоу-бизнесшоуАндрей Шевченко