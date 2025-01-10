'Как ты могла?' Юля Верба не на шутку разозлила украинцев новым видео с ребенком

Блогер Юля Верба сильно разозлила украинцев новой публикацией со своей дочерью Розой. Она обнародовала видео, где подтанцовывает под популярный российский трек исполнителя Славы Скрипки вместе с ребёнком.

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Соответствующую запись интернет-знаменитость разместила на своей странице в TikTok. Подписчиков молодой мамы возмутил не только тот факт, что она до сих пор не отказалась от творчества исполнителей из страны-агрессора, но и то, что привлекает к прослушиванию своего ребенка.

На видео можно увидеть, как Юля Верба весело танцует и подпевает под популярный в соцсетях русскоязычный трек. В это время блогер держит на руках маленькую дочь, что может указывать на то, что она решила не убирать из информационного пространства Розы контент из РФ.

Однако такое решение молодой мамы не на шутку разозлило украинцев. В комментариях интернет-знаменитость упрекнули, что в третий год полномасштабной войны стоило бы отказаться от прослушивания российской музыки.

"Ничего не изменилось за три года войны, шок".

"Долго думала, когда выбирала звук под видео?"

"Прекрасно снимаем под вражескую музыку. И ребенка тому же учим".

"Как ты могла?"

"Гадко слушать. Своего мало?"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что блогер Верба заявила, что не планирует выходить замуж за отца своей дочери.

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