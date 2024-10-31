Как с годами менялась наследственная принцесса Испании Леонор, привыкшая к объективам папарацци с пеленок. Фото

Сегодня, 31 октября, наследственная принцесса Испании Леонор отмечает свой 19 день рождения. С юного возраста ее родители, король Филипп VI и королева Летиция не скрывали наследницу от общественности, поэтому она полностью привыкла к объективам папарацци.

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Празднуя свое совершеннолетие, принцесса Астурийская торжественно присягнула на верность Конституции Испании, поэтому официально может исполнять обязанности регента в отсутствие папы. OBOZ.UA решил показать, как менялось Ее Величество, которое станет первой правящей королевой страны за последние 150 лет.

Принцесса Леонор родилась 31 октября 2005 года. Она посещала детский сад для детей испанской королевской гвардии, а среднее образование получила в школе Санта-Мария-де-лос-Росалес близ Мадрида.

В 2021-м юное королевское лицо поступило в Атлантический колледж объединенного мира. Обучение принцессы Астурийской в этом учебном заведении длилось три года, а на торжественной церемонии вручения дипломов ее пришли поддержать родители и младшая сестра София.

В августе 2023 года Леонор начала трехлетнюю военную подготовку, что является необходимой процедурой для выполнения будущих обязанностей королевы. Первый курс принцесса провела в Сарагосе, а на втором отправится в Военно-морское училище. Третий год Ее Высочества пройдет в Главной военно-воздушной академии в Сан-Хавьере. Как известно, после выпуска Леонор получит лейтенантские погоны всех трех видов войск, а затем отправится учиться в университет.

Этим летом принцесса Астурийская закончила первый год обучения в школе сухопутных войск и стала обладательницей звания – второй лейтенант.

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