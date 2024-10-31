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Как с годами менялась наследственная принцесса Испании Леонор, привыкшая к объективам папарацци с пеленок. Фото

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
663
Как с годами менялась наследственная принцесса Испании Леонор, привыкшая к объективам папарацци с пеленок. Фото

Сегодня, 31 октября, наследственная принцесса Испании Леонор отмечает свой 19 день рождения. С юного возраста ее родители, король Филипп VI и королева Летиция не скрывали наследницу от общественности, поэтому она полностью привыкла к объективам папарацци.

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Празднуя свое совершеннолетие, принцесса Астурийская торжественно присягнула на верность Конституции Испании, поэтому официально может исполнять обязанности регента в отсутствие папы. OBOZ.UA решил показать, как менялось Ее Величество, которое станет первой правящей королевой страны за последние 150 лет.

Как с годами менялась наследственная принцесса Испании Леонор, привыкшая к объективам папарацци с пеленок. Фото
Как с годами менялась наследственная принцесса Испании Леонор, привыкшая к объективам папарацци с пеленок. Фото

Принцесса Леонор родилась 31 октября 2005 года. Она посещала детский сад для детей испанской королевской гвардии, а среднее образование получила в школе Санта-Мария-де-лос-Росалес близ Мадрида.

Как с годами менялась наследственная принцесса Испании Леонор, привыкшая к объективам папарацци с пеленок. Фото
Как с годами менялась наследственная принцесса Испании Леонор, привыкшая к объективам папарацци с пеленок. Фото

В 2021-м юное королевское лицо поступило в Атлантический колледж объединенного мира. Обучение принцессы Астурийской в этом учебном заведении длилось три года, а на торжественной церемонии вручения дипломов ее пришли поддержать родители и младшая сестра София.

Как с годами менялась наследственная принцесса Испании Леонор, привыкшая к объективам папарацци с пеленок. Фото
Как с годами менялась наследственная принцесса Испании Леонор, привыкшая к объективам папарацци с пеленок. Фото

В августе 2023 года Леонор начала трехлетнюю военную подготовку, что является необходимой процедурой для выполнения будущих обязанностей королевы. Первый курс принцесса провела в Сарагосе, а на втором отправится в Военно-морское училище. Третий год Ее Высочества пройдет в Главной военно-воздушной академии в Сан-Хавьере. Как известно, после выпуска Леонор получит лейтенантские погоны всех трех видов войск, а затем отправится учиться в университет.

Как с годами менялась наследственная принцесса Испании Леонор, привыкшая к объективам папарацци с пеленок. Фото

Этим летом принцесса Астурийская закончила первый год обучения в школе сухопутных войск и стала обладательницей звания – второй лейтенант.

Как с годами менялась наследственная принцесса Испании Леонор, привыкшая к объективам папарацци с пеленок. Фото

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