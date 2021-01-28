Как развлекалась элита в Харькове в начале ХХ века: икра, селедка и шампанское за 1500 грн. Фото

В сети показали, как вначале XX столетия высшее общество развлекалось в одном из лучших магазинов Харькова – купца Якова Лысикова (улица Сумская, 6).

Так, они заказывали алкогольные напитки и закуски на 62 рубля. Об этом сообщил директор харьковского частного музея городской усадьбы Андрей Парамонов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, среди закусок присутствовали икра и селедка, и поэтому напитков уходило в два раза больше.

Парамонов отметил, что некоторые продукты из списка можно купить и сегодня, но только дунайская селедка уже не тот деликатес, как в дореволюционное время.

Кроме того, тогда был популярен ликер Гранд Марнье, стоимость которого составляет около 1000 гривен за бутылку, и шампанское Мумм – более 1500 грн.

Напомним, что сейчас известный харьковский магазин выглядит по-другому. Фасад был изменен в стиле модерн, хотя общая компоновка осталась прежней: на первом этаже магазины с витринами и отдельными входами, вход в жилые этажи перенесли в центр здания и выделили ризалитом.

На сегодняшний день этот бывший доходный дом отреставрирован и является украшением не только Сумской улицы, но и всего Харькова.

Как сообщал OBOZREVATEL, во времена СССР рестораны для большинства граждан не являлись часто посещаемыми местами – посиделки в престижных заведениях стоили довольно много, а некоторые из них и вовсе открывали свои двери только избранным клиентам. Потому завсегдатаями ресторанов были, по большей мере, обеспеченные и статусные люди.