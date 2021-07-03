Как менялся Зеленский: фото президента на протяжении карьеры

Владимир Зеленский стал известным не только благодаря своей политической карьере в роли президента Украины, а и юмору в известных программах. Его жизнь всегда была насыщенной, и он оставался любимцем поклонников.

OBOZREVATEL собрал фото и покажет, как глава государства менялся на протяжении своей карьеры. Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни Зеленского (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

В школьное время у Зеленского были разные увлечения: он занимался тяжелой атлетикой, бальными танцами, играл на пианино.

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Зеленский участвовал в подготовке танцевальных номеров для команды высшей лиги КВН "Запорожье – Кривой Рог – Транзит".

В 2003 году совместно с Борисом и Сергеем Шефирами создал студию "Квартал 95". С 2005 года студия "Квартал 95" запустила на украинском телеканале "Интер" юмористическое шоу "Вечерний квартал" с пародиями на известных политиков.

Зеленский познакомился со своей женой Еленой еще в 17 лет. В 2004 году у них родилась дочь Александра, а в 2013-ом – сын Кирилл.

Зеленский также принимал участие в различных телепроектах, снимался в фильмах, в том числе "Любовь в большом городе" (2009) и "Любовь в большом городе 2" (2010), "Служебный роман. Наше время" (2011), "8 первых свиданий" (2012) и других.

Принимал участие в украинской версии проекта "Танцы со звездами" в 2006 году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пристальное внимание Елене Зеленской начали уделять после того, когда она стала первой леди Украины. Супруга президента часто появляется на публике и известна своими элегантными и стильными нарядами.