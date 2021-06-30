Как менялся Вакарчук: фото звезды на протяжении карьеры

Святослав Вакарчук – один из самых ярких украинских исполнителей. Поклонники обожают его за яркие концерты и песни с глубоким смыслом.

В 2005 году знаменитость получил звание Заслуженного артиста Украины. OBOZREVATEL собрал фото и покажет, как Вакарчук менялся на протяжении своей карьеры. Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни певца (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Вакарчук закончил музыкальную школу, научившись играть на баяне и фортепиано.

Расцвет карьеры певца начался в конце девяностых – начала двухтысячных.

Видео дня

Знаменитость 13 лет был аспирантом.

Вакарчук является автором известной песни "Він чекає на неї", исполнителем которой является Александр Пономарев.

У звезды есть два сольных проекта, записанных без "Океана Эльзы". Они воплотились в альбомы "Вночі" и "Брюссель".

Вакарчук интересуется японской культурой и буддизмом.

Любимые писатели Вакарчука – Юкио Мисиму, Харуки Мураками, а среди украинских – Иван Франко.

Вакарчук часто помогает воинам АТО – у него есть собственный благотворительный фонд.

Недавно Вакарчук заявил о разрыве отношений с Лялей Фонаревой. Вместе пара прожила почти 20 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известный украинский музыкант Святослав Вакарчук со своей супругой Лялей Фонаревой познакомились еще в студенческие годы. Их отношения зародились не сразу: сначала девушка уехала учиться в Англию, а затем там вышла замуж и родила дочь Диану.