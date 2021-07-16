Как менялся Арсен Аваков: фото политика на протяжении карьеры

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который подал в отставку, является заслуженным экономистом Украины. Кроме того, свою карьеру в политике он начал в 2002 году, когда был избран в Харьковский государственный совет.

OBOZREVATEL собрал фото того, как менялся Аваков на протяжении своей карьеры (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни политика.

С 1993 года имя Авакова не раз встречалось в стенах харьковских правоохранительных органов. Его заподозрили в причастности к нескольким серьезным преступлениям, таким как хищение в крупных размерах газоконденсата с Балаклейского месторождения и неоднократная коррупция, незаконное присвоение себе средств, ему не принадлежащих.

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Самое серьезное обвинение Авакову было представлено в 2012 году за злостное превышение должностных полномочий. В то время Аваков был объявлен в розыск. Прокуратура Харькова выдвинула его подсудимым за незаконное изменение целевого направления и передачу в частную собственность земли государства. В квартирах политика неоднократно проводили обыск.

Аваков активно занимается благотворительной деятельностью. Он является соучредителем некоторых структур, занимающихся пожертвованиями.

Семья Авакова небольшая. Жена – Инна Авакова еще в молодости вышла за него замуж и родила единственного сына Александра.

Аваков интересуется чтением художественной литературы. Под руководством политика был создан праздник фантастики "Звездный мост", который каждый год проводится в Харькове.

Аваков является любителем футбола. Политик болеет за итальянский "Интер". Также к увлечениям политика можно отнести фотографию и коллекционирование монет. Аваков мечтает о том, чтобы совершить кругосветное путешествие.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Глава ведомства уже написал соответствующее заявление.