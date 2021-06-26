Как менялись принцы Гарри и Уильям: фото герцогов на протяжении жизни

Принцы Гарри и Уильям с детства были всегда вместе и весело проводили время. На сегодняшний день братья не общаются, но все же публика надеется, что вскоре они помирятся.

OBOZREVATEL собрал фото и покажет, как герцоги менялись на протяжении своей жизни. Также мы расскажем о малоизвестных и интересных фактах (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

Принцесса Диана называла младшего сына "мой маленький Спенсер", поскольку цветом волос Гарри удался в ее родственников.

Принц Гарри в 2007-2008 годах 77 дней служил в Афганистане. Ему пришлось прекратить службу после обнародования информации в австралийском журнале. В 2012-2013 годах он снова вернулся в Афганистан для участия в 20-недельной операции в составе армейской авиации.

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У Гарри есть собственные герб и монограмма.

Принц Гарри стал первым членом королевской семьи, побывавшим на Северном полюсе.

Тайное прозвище Гарри – Спайк. Так его называют близкие друзья. Под псевдонимом Спайк Уэллс принц даже зарегистрировался в Facebook.

Принц Уильям – единственный член королевской семьи, родившийся за пределами дворца. Он появился на свет в лондонском госпитале Святой Марии.

В подростковом возрасте Уильям был влюблен в солистку Spice Girls Эмму Бантон, а также восхищался красотой модели Синди Кроуфорд.

После смерти матери Уильям возненавидел папарацци, которых считал главными виновниками трагедии.

Очередная традиция, которую нарушил Уильям – он не носит обручальное кольцо.

Детские и подростковые прозвища принца Уильяма: Большой Вилли, П. Уилли, Билли, Вомбат, Князь Вейлс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон лично поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери. Герцоги Кембриджские отправили подарок для малышки Лилибет Дианы.