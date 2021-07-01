Как менялась Памела Андерсон: фото звезды на протяжении карьеры

София Ковнир
София Ковнир
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Как менялась Памела Андерсон: фото звезды на протяжении карьеры

В четверг, 1 июля, американская актриса Памела Андерсон отмечает свое 54-летие. Еще в 90-х годах знаменитость завоевала звание самой желанной женщины в мире и продолжает удерживать его на сегодняшний день.

OBOZREVATEL собрал фото того, как менялась Андерсон на протяжении своей карьеры. Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни звезды (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

  • В школьные годы Андерсон увлекалась различными видами спорта. После школы она устроилась работать в среднюю школу, где получила место преподавателя физической культуры.

Как раньше выглядела Андерсон
Видео дня

  • Однажды Андерсон заметили работники пивоваренной компании, и предложили ей сняться в рекламе. Ролик с участием Памелы был просмотрен миллионами телезрителей, и через короткое время начинающая модель была приглашена на фотосессию для журнала Хью Хефнера.

Андерсон в молодости

  • Андерсон значительно увеличивала размер своего бюста несколько раз. Также она корректировала форму своих губ, откачивала жир с бедер и улучшала форму лица.

  • В 1990 году знаменитость получила маленькую роль в многосерийной ленте "Чарльз в ответе". В 1992 году Андерсон пригласили на одну из главных ролей в телесериал "Спасатели Малибу".

Андерсон раньше и в наши дни

  • Андерсон уделяет много времени благотворительной и общественной деятельности. Она является ярым защитником окружающей среды и животных.

  • У Андерсон есть два паспорта. Являясь гражданкой Канады, в 2004 году актриса получила гражданство Америки.

Как раньше выглядела актриса Андерсон
Андерсон на сегодняшний день
Как сейчас выглядит актриса Андерсон

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская актриса, звезда Playboy Памела Андерсон продает роскошный особняк в Малибу за 14,9 миллиона долларов. Знаменитость приобрела его еще в 2000 году.

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