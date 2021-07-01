Как менялась Памела Андерсон: фото звезды на протяжении карьеры

В четверг, 1 июля, американская актриса Памела Андерсон отмечает свое 54-летие. Еще в 90-х годах знаменитость завоевала звание самой желанной женщины в мире и продолжает удерживать его на сегодняшний день.

OBOZREVATEL собрал фото того, как менялась Андерсон на протяжении своей карьеры. Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни звезды (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

В школьные годы Андерсон увлекалась различными видами спорта. После школы она устроилась работать в среднюю школу, где получила место преподавателя физической культуры.

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Однажды Андерсон заметили работники пивоваренной компании, и предложили ей сняться в рекламе. Ролик с участием Памелы был просмотрен миллионами телезрителей, и через короткое время начинающая модель была приглашена на фотосессию для журнала Хью Хефнера.

Андерсон значительно увеличивала размер своего бюста несколько раз. Также она корректировала форму своих губ, откачивала жир с бедер и улучшала форму лица.

В 1990 году знаменитость получила маленькую роль в многосерийной ленте "Чарльз в ответе". В 1992 году Андерсон пригласили на одну из главных ролей в телесериал "Спасатели Малибу".

Андерсон уделяет много времени благотворительной и общественной деятельности. Она является ярым защитником окружающей среды и животных.

У Андерсон есть два паспорта. Являясь гражданкой Канады, в 2004 году актриса получила гражданство Америки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская актриса, звезда Playboy Памела Андерсон продает роскошный особняк в Малибу за 14,9 миллиона долларов. Знаменитость приобрела его еще в 2000 году.