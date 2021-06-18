Как менялась Никитюк: фото звезды в начале карьеры

Леся Никитюк – одна из самых успешных телеведущих Украины. Благодаря своей профессии она уже посетила множество экзотических стран.

Впервые на экранах знаменитость появилась в "Бигуди Шоу" дяди Жоры. После этого она приняла участие в проекте "Рассмеши комика", который принес ей большую популярность. О том, как Никитюк менялась на протяжении своей карьеры – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В 2012 году Никитюк прошла кастинг программы "Орел и Решка" и стала соведущей Андрея Беднякова. Несколько сезонов она путешествовала с творческим коллективом команды и вела увлекательные сюжеты. Но вскоре девушка была уволена с проекта.

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Вскоре она появилась в передаче "Леся-ЗдЄся". Телеведущая в стиле провинциалки задавала коварные вопросы представителям бомонда.

В 2016 году она засветилась на экранах в сольном проекте "Вокруг М". А в конце этого же года Никитюк вернулась на "Орел и Решку" и стала телеведущей 13-го сезона вместе с Региной Тодоренко.

На сегодняшний день Никитюк продолжает расти в своей творческой карьере. В 2018 году знаменитость появилась в телешоу "Хто проти блондинок?" и развлекательной передаче "Хто зверху?".

В 2019 году стартовал показ авторского проекта Никитюк "LeМаршрутка", посвященного путешествиям по Украине. В названии программы телеведущая использовала свое шутливое прозвище – сама девушка любит называть себя "Леди Ле".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась фото, на котором позировала в трендовом спортивном наряде. Бежевые или "голые" велосипедки и топ она скомбинировала с обувью на низком ходу.