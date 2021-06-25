Как менялась Меган Маркл: фото герцогини и интересные факты

Меган Маркл – одна из самых ярких членов королевской семьи, супруга принца Гарри. Но она известна не только этим. Популярность герцогиня приобрела еще в то время, когда снималась в кино.

Известно, что Маркл мечтала в будущем заниматься политикой, но судьба распорядилась иначе. О том, как менялась знаменитость, и о самых интересных фактах из ее жизни – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Маркл работала в американском посольстве в Аргентине. Туда она устроилась на стажировку сразу после колледжа – она мечтала, что в будущем будет заниматься политикой.

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Маркл работала моделью в американском шоу "Сделка". По сюжету, участник поочередно выбирает чемоданы, в каждом из которых скрыта определенная сумма денег, а также он может согласиться на "сделку" и получить выигрыш. Герцогиня была одной из тех девушек, которые держат чемоданы.

Маркл предпочитает слушать инди-музыку: Crystal Fighters, Магги Роджерс и Жанель Монэ.

Любимый актер Маркл – Деннис Куэйд.

У Маркл есть своя линия одежды. Так, в 2015 году канадский ритейлер Reitmans выбрал Меган своей посланницей, а спустя год в продажу поступила капсульная коллекция платьев, в создании которой принимала участие герцогиня.

Маркл любит вкусно поесть, поэтому она всегда в поиске новых ресторанов и рецептов. Кроме того, знаменитость может приготовить любое блюдо из любых продуктов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, супруга принца Гарри Меган Маркл тщательно следит за своей фигурой, поэтому раньше до замужества с возлюбленным она часто посещала пляжи. Знаменитость демонстрировала свои формы в откровенных раздельных купальниках.