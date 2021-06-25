Как менялась Меган Маркл: фото герцогини и интересные факты

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Как менялась Меган Маркл: фото герцогини и интересные факты

Меган Маркл – одна из самых ярких членов королевской семьи, супруга принца Гарри. Но она известна не только этим. Популярность герцогиня приобрела еще в то время, когда снималась в кино.

Известно, что Маркл мечтала в будущем заниматься политикой, но судьба распорядилась иначе. О том, как менялась знаменитость, и о самых интересных фактах из ее жизни – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

  • Маркл работала в американском посольстве в Аргентине. Туда она устроилась на стажировку сразу после колледжа – она мечтала, что в будущем будет заниматься политикой.

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Меган Маркл в детстве
Маленькая Меган Маркл

  • Маркл работала моделью в американском шоу "Сделка". По сюжету, участник поочередно выбирает чемоданы, в каждом из которых скрыта определенная сумма денег, а также он может согласиться на "сделку" и получить выигрыш. Герцогиня была одной из тех девушек, которые держат чемоданы.

Как выглядела в детстве Меган Маркл
Меган Маркл совсем маленькая
Меган Маркл со своей семьей

  • Маркл предпочитает слушать инди-музыку: Crystal Fighters, Магги Роджерс и Жанель Монэ.

  • Любимый актер Маркл – Деннис Куэйд.

Меган Маркл с родителями
Меган Маркл с мамой
Меган Маркл с отцом

  • У Маркл есть своя линия одежды. Так, в 2015 году канадский ритейлер Reitmans выбрал Меган своей посланницей, а спустя год в продажу поступила капсульная коллекция платьев, в создании которой принимала участие герцогиня.

Как сейчас выглядит Меган Маркл
Меган Маркл в наши дни

  • Маркл любит вкусно поесть, поэтому она всегда в поиске новых ресторанов и рецептов. Кроме того, знаменитость может приготовить любое блюдо из любых продуктов.

Меган Маркл с принцем Гарри и сыном Арчи

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, супруга принца Гарри Меган Маркл тщательно следит за своей фигурой, поэтому раньше до замужества с возлюбленным она часто посещала пляжи. Знаменитость демонстрировала свои формы в откровенных раздельных купальниках.

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