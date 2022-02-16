Как Ким Кардашьян выглядела в детстве. Архивные фото

Популярная американская телезвезда и модель Ким Кардашьян показала публике архивные фото. Знаменитость продемонстрировала, как выглядела в детстве.

На своей странице в Instagram светская львица опубликовала снимок, на котором предстала в возрасте примерно семи лет. Она позировала перед камерой, обувая розовые коньки, с "мальвинкой" на голове.

"Я до сих пор делаю такое выражение лица", – подписала снимок Кардашьян,

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Еще одно фото продемонстрировало многомиллионной армии поклонников крохотную звезду. Малышке в белом человечке на снимке вероятно менее года. Ее держит на руках бабушка, надевая на голову необычный убор.

"Я и моя Нана! Мама моего отца, Хелен Кардашьян, была самой лучшей! Она была такой силой! Скучаю по тебе, Нана", – написала модель.

Коротко о знаменитости:

Ким Кардашьян – 41-летняя американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Родом из Калифорнии (США). Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звёздами" и "Семейство Кардашьян". С 2014 года была замужем за рэпером Канье Уэстом, с которым воспитывает четырех детей. В 2021 году стало известно, что пара подала на развод.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ким Кардашьян продемонстрировала поклонникам откровенный образ, позировав перед камерой в крохотных стрингах и бюстгальтере.