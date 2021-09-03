Группе "ВИА Гра" – 21 год: как сейчас выглядят бывшие солистки коллектива. Фото
Легендарной женской группе "ВИА Гра" 3 сентября исполнился 21 год. За время существования продюсерский проект Константина Меладзе и Дмитрия Костюка выпустил 5 альбомов и десятки хитов.
OBOZREVATEL собрал фото всех участниц коллектива в начале певческой карьеры и сейчас. С момента основания 20 красавиц успели поучаствовать в группе.
Алена Винницкая была первой участницей "ВИА Гра" с сентября 2000 по январь 2003 года. Исполнительница стала невероятно популярной, слушатели помнят ее до сих пор.
Надежда Мейхер является самой сексуальной участницей группы. Она была в первом составе, а после перерыва на несколько месяцев снова вернулась в "ВИА Гру". Фактически исполнительница была под опекой Меладзе с 2000 по 2006 год, а также с 2009 по 2013 год.
Татьяна Найник была солисткой с апреля по ноябрь 2002 года, пока Надежда Мейхер была в декретном отпуске.
Анна Седокова также запомнилась многим поклонникам, как самая яркая участница. Девушка с 2002 по 2004 год пела в известной группе. Сейчас Анна стала певицей и построила успешную сольную карьеру.
Вера Брежнева посвятила группе четыре года (2003 – 2007). Самая сексуальная блондинка Украины продолжила заниматься вокалом и стала успешной исполнительницей. В 2015 году певица вышла замуж за продюсера Константина Меладзе.
Светлана Лобода только с мая по сентябрь 2004 года пела в "ВИА Гре". Сейчас популярная исполнительница гастролирует по миру, а ее клипы собирают миллионы просмотров.
Экс-модель Кристина Коц-Готлиб пела в "ВИА Гре" с января по апрель 2006 года.
Альбина Джанабаева дольше всех девушек была участницей группы "ВИА Гра" с 2004 по 2013 год. Российская исполнительница 9 лет подряд пела популярные песни и обрела бешеную популярность.
Ольга Романовская с 2006 по 2007 год сотрудничала с Меладзе. Она решила покинуть женский коллектив, когда забеременела.
Меседа Багаудинова была в составе группы с 2007 по 2009 годы. Жгучая брюнетка покинула "ВИА Гру" после возвращения Надежды Мейхер, ведь продюсеры считали, что на сцене должны выступать шатенка, брюнетка и блондинка.
Татьяна Котова является обладательницей титула "Мисс Россия-2006", ее заметили продюсеры и взяли петь в группу в 2008 году. Девушка была в составе до 2010 года.
Ева Бушмина с марта 2010 по октябрь 2013 была в группе "ВИА Гра". Сейчас девушка стала сольной исполнительницей и выступает под псевдонимом Layah.
Санта Димопулос с 2011 по 2013 годы пела в женской группе. Девушка была скандальной участницей, а сейчас является мамой двоих детей и ведет личный блог в Instagram.
Эрика Герцег попала в новый состав группы после победы в шоу "Хочу в ВИА Гру". Девушка пела в женском коллективе с 2013 по 2020 годы. Недавно исполнительница вышла замуж.
Анастасия Кожевникова также была в новом составе "ВИА Гра", подписав контракт на 5 лет после участия в шоу "Хочу в ВИА Гру". Сейчас звезда работает над сольным проектом, пишет песни и снимает клипы.
Миша Романова после 5-летнего участия в "ВИА Гре" пытается построить сольную карьеру. Звезда гастролирует по Украине и за рубежом с собственными песнями.
Ольга Меганская была участницей группы с 2018 по 2020 годы. Сейчас российская исполнительница прекратила певческую карьеру.
Ульяна Синецкая с сентября 2018 года поет в новом составе "ВИА Гры".
Украинская певица София Тарасова с октября 2020 является участницей новой "ВИА Гры". Ранее Девушка участвовала в шоу "Голос дети", победила на конкурсе "Детская Новая Волна" и заняла 2 место в международном конкурсе "Евровидение-2013".
Ксения Попова с Кривого Рога сейчас поет в "ВИА Гре". Она была участницей шоу "Х-фактор" и сотрудничала с певицей MARUV.
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