10 "оживших" фото исторических деятелей, которые выглядели иначе, чем все думали

Исторических личностей, которые жили десятки веков назад, знают лишь по нарисованным портретам и скульптурам. Точные детали внешности Шекспира, Юлия Цезаря и других деятелей долгое время были неизвестны, однако современные цифровые технологии сумели воспроизвести их черты лица.

Веб-дизайнер Магдалена Висаджио "оживила" скульптуры и зарисовки известных личностей. OBOZREVATEL собрал 10 фото, где показаны великие художники, императоры и королевы так, как они бы выглядели сейчас.

Римский император Юлий Цезарь жил в период с 100 по 44 год до нашей эры. Его считают одним из величайших полководцев эпохи античности.

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Великий император Римской империи Октавиан Август правил с 27 года до нашей эры по 14 год нашей эры. Его считают самым могущественным полководцем.

Уильям Шекспир – один из самых известных драматургов мира. Он пробыл на земле с 1564 по 1616 год, и за это время он стал самым выдающимся писателем всех времен Великобритании.

Художник, скульптор и изобретатель Леонардо да Винчи родился в Италии в 1452 году, а умер во Франции в 1519-м. Он стал самым известным художником и ученым эпохи Высокого Возрождения.

Всемирно известный итальянский художник Микеланджело да Караваджо родился в 1571 году. Художник является популярным представителем раннего барокко, а также основателем реалистической живописи 17 века. У Микеланджело была нелегкая судьба, долгое время скрывался от власти и умер в 1610 году.

Могущественная правительница Великобритании Елизавета I жила в период с 1533 по 1603 год. За годы ее правления Англия смогла значительно расширить свои границы, поэтому Елизавета I прославилась как национальная героиня.

Королева Великобритании Анна I родилась в 1665 году и умерла в возрасте 49 лет. Она была мудрой монархиней, достойно представляла Англию на мировой арене.

Екатерина II родилась в 1729 году в Пруссии и умерла в 1796 году. После убийства мужа – императора Петра, она правила могущественным государством и стала абсолютным монархом. Вошла в историю как беспощадная глава империи, которая захватывала все земли вокруг и делала много злодеяний против украинского народа.

Английская писательница Джейн Остин жила в период с 1775 по 1817 год. Ее книги признаны шедеврами, их читают во всем мире.

Писатель Александр Дюма жил во Франции с 1802 по 1870 год. Его приключенческие романы популярны на весь мир.

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