Кайли Дженнер показала идеальную фигуру в откровенном белье. Фото

Американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер поделилась с поклонниками серией пикантных фото.

Так, на них знаменитость позировала в вязаном комплекте белья бледно-розового цвета, который отлично подчеркнул ее пышные формы. Свой образ Дженнер дополнила туфлями на каблуке и украшениями. Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram.

Отметим, что новый снимок Кайли вызвал восторг поклонников. Они засыпали знаменитость комплиментами.

"Горячая", "Как всегда прекрасная", "Такая красивая", "Идеальная", "Королева", – написали подписчики.

Напомним, что Кайли Дженнер – американская модель, предпринимательница, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Основательница и владелица компании Kylie Cosmetics.

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