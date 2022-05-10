'Кадыровцы знают, где ты': Остапчук рассказал, как люди Баскова угрожали сбросить на него ракету

Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал о нашествии телефонных угроз после того, как он осудил российского певца Николая Баскова за поддержку войны в Украине. По его словам, люди звонили по телефону и писали с российских номеров, угрожали найти и убить.

"Я написал Баскову: "боже, какое конченое" под постом о том, что он поддерживает войну. Он заблокировал. После этого мне звонит мой помощник, Влад, и говорит что на телефон, который у меня в шапке профиля, с российских номеров начали звонить просто сотнями с угрозами", – поделился Остапчук в интервью для программы "Зірковий шлях".

Неизвестные угрожали телеведущему, что кадыровцы уже знают его месторасположение и готовятся, чтобы сбросить на него ракету.

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"Остапчуку п*здец, кадыровцы уже знают где он, мы его найдем", "мы вас вычислили, мы сбросим на вас ракету". Причем это человек не шутит. Мне до сих пор иногда звонят по телефону российские номера, видимо слили мой номер. Более того, они пытались взломать мой Instagram", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Остапчук показал личную переписку с российским артистом Филиппом Киркоровым, где жестко отчитал его за молчание об обстрелах Украины со стороны России. Он подчеркнул, что кровь и смерть украинцев на руках собеседника.