'К черту политику': фанаты 'голубя мира' Макса Коржа разгромили Стамбул, но нарвались на волну ярости от украинцев

Концерт белорусско-российского исполнителя Макса Коржа в Стамбуле (Турция) 6 июня вызвал новый скандал в соцсетях. Причиной стали кадры из фан-зоны стадиона "Бешикташ Тюпра", где рядом развевались флаги Украины, России, Беларуси и других стран, а над толпой растянули баннер с надписью Fuck Politics ("К черту политику").

Видео дня

Фото и видео с концерта стремительно разлетелись по сети. На одном из самых распространенных кадров видно, как люди с украинскими и российскими флагами стоят буквально рядом друг с другом, будто демонстрируя показательное "единение" под лозунгом о том, что политика якобы не имеет значения.

И это все происходит во время ежедневных российских обстрелов украинских городов, гибели военных и гражданских, разрушенных домов и жизней.

Интересно, что значительная часть людей, которые разворачивали флаги, закрывали лица шарфами или балаклавами. Поэтому в сети возникли вопросы относительно того, не пытались ли отдельные участники избежать опознания после публикации фото.

На кадрах также можно заметили, что некоторые зрители принесли с собой красно-черный флаг УПА.

В то же время не исключено, что часть подобных акций могла быть сознательной провокацией. Российская пропаганда годами продвигает нарратив об "одном народе" и пытается демонстрировать якобы братство между украинцами, белорусами и россиянами, особенно после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Салюты возле жилых домов, факелы и крики "Россия"

Скандал не ограничился самим концертом. В соцсетях распространяют видео, на которых толпы фанатов Коржа гуляют по улицам Стамбула с факелами и дымовыми шашками. Также русофилы запускали салюты вплотную к жилым домам.

На одном из роликов слышны выкрики "Россия" (напомним, в столице Турции).

Флаги никого не смутили

В отличие от предыдущего концерта в Бухаресте (Румыния), где охрана изымала украинские и белорусские флаги, на этот раз они, рядом с российскими триколорами, спокойно находились в фан-зоне в течение концерта.

Сам артист на их появление никак не отреагировал.

Напомним, после концерта Коржа в Румынии вспыхнул отдельный скандал. Тогда украинцы массово сообщали, что охрана забирала украинские флаги и просила не скандировать "Путин х**ло". В ответ певец заявил со сцены: "Так, ребята, на моих концертах можно кричать только мое имя".

Именно поэтому в украинском сегменте соцсетей за артистом все чаще закрепляется ироничный образ очередного "голубя мира", который призывает к абстрактному миру, но избегает четких оценок российской агрессии.

Реакция сети

После появления фото соцсети буквально взорвались критикой.

Телеведущий Андрей Бедняков написал: "Сегодня иду на концерт "Курган и Агрегат" с хором. Зачем мне какой-то один сухой корж, когда у меня тут свой "Наполеон!"

Другие комментарии были не менее резкими:

"Не надо быть политиком, чтобы понимать, что на фото – маргинес, который хочет жить в "общепонятном" культурном пространстве, сформированном Россией, и интересы которого ограничиваются дебильным "мы вне палитики".

"Россиянам удобно вместо слов "зло", "терроризм", "геноцид" употреблять слово "политика". Так проще закрыть глаза и сделать вид, что их это не касается. Они же "простые люди" – обычная многомиллионная биомасса, которая "ничего не решает". Но ее представители идут убивать за деньги, и им потом не страшно возвращаться домой".

"К черту политику", но все общаются на русском".

"Не знаю, как можно фотографироваться с украинским флагом, флагом Донецкой области и той тряпкой, которую ставили вместо них в оккупированных регионах? Если те типы и против войны, то почему же не с флагом Свободной России? Потому что их все устраивает. Просто позерство".

"А в балаклавах, потому что "палитики найдут и пабьют за свободу слова"?"

"А потом будут рассказывать, что на концертах Коржа – нормально".

"Украинцы, которые развернули флаг рядом с российской тряпкой, заслуживают больше не возвращаться в Украину".

Как писал OBOZ.UA, в августе 2025 года вокруг концерта в Польше также возник отдельный скандал из-за информации о якобы депортации украинцев из-за красно-черных флагов ОУН-УПА. Посол Украины в Польше Василий Боднар позже опроверг эту версию и заявил, что задержания были связаны исключительно с нарушениями общественного порядка.

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